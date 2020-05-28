В Москве вновь были задержаны журналисты Фельгенгауэр и Плющев

В Москве у здания Главного управления МВД на Петровке, 38 в пятницу, 29 мая, задержали заместителя главного редактора "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр и ведущего программ этой же радиостанции и гостевого комментатора DW Александра Плющева. Они не стояли с одиночным пикетом и показали полицейским свои пресс-карты, но те потребовали предъявить редакционное задание, которого у журналистов с собой не оказалось.

Главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов утверждает, что сегодняшнее задержание сотрудников его радиостанции является препятствованием осуществлению журналистской деятельности. Если накануне Плющев и Фельгенгауэр приходили для участия в пикетах в личном качестве, то "сегодня они были там как журналисты, с пресс-картами, удостоверениями, они предъявили их полиции по первому требованию, они не стояли в пикете", заявил Венедиктов "Интерфаксу".

Спустя несколько часов журналистов "Эха" отпустили без составления протоколов. По словам Фельгенгауэр, начальник ОВД принес им свои извинения за задержание.

Были задержаны также ряд других активистов, в том числе бывшего фигуранта "московского дела" Самариддина Раджабова, муниципальных депутатов Юлию Галямину, Андрея Морева, незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Кирилла Гончарова и Сергея Цукасова, адвоката Евгения Сваровского, пишет "Новая газета". Все они пришли к зданию ГУ МВД по Москве, где должна была пройти серия одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара и других активистов, задержанных в ходе предыдущих пикетов. Многие из задержанных 29 мая не успели достать плакаты.

По данным правозащитного портала "ОВД-Инфо", в Москве задержан в общей сложности 31 человек, в том числе один несовершеннолетний. В центре Санкт-Петербурга у Гостиного двора в ходе подобной акции задержали четырех человек.

Журналисту Илье Азару дали 15 суток за одиночный пикет

Накануне в Москве прошли первые одиночные пикеты в поддержку Азара. В ходе них задержали несколько журналистов, в том также числе Фельгенгауэр и Плющева.

28 мая Тверской районный суд Москвы признал Азара виновным в повторном нарушении законодательства о митингах и отправил его под административный арест на 15 суток. Журналист был задержан 26 мая, когда он вышел на одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, в отношении которого правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел.

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