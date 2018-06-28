 В Москве арестован подозреваемый в госизмене | Новости из Германии о России | DW | 28.06.2018

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Россия

В Москве арестован подозреваемый в госизмене

Лефортовский суд за июнь арестовал уже двух человек по подозрению в государственной измене, и еще одного - по статье о шпионаже. Материалы дел засекречены.

Наручники

Наручники

Лефортовский суд Москвы в четверг, 28 июня, арестовал гражданина России Андрея Жукова, по подозрению в государственной измене. Он заключен под стражу до 24 августа, сообщает агентство "Москва".

В начале июня тот же суд поместил под арест обвиняемого в госизмене по имени Виктор Прозоров, сообщало РИА "Новости". Его суд арестовал до 27 июля. Прозоров подавал апелляцию, однако Мосгорсуд признал его арест законным.

Контекст

МИД Румынии официально запросил информацию относительно причин задержания в Москве Карины Цуркан. В России топ-менеджер "Интер РАО" подозревается в шпионаже. (20.06.2018)

КГБ Беларуси сообщил о задержании за шпионаж украинского журналиста и объявлении персоной нон-грата советника посольства Украины. В ответ Киев выслал белорусского дипломата. (21.11.2017)

Кишиневского журналиста Артема Вареницу подозревают в сборе информации и тайном распространении газет в Приднестровье. Эксперты говорят об ущемлении свободы слова и геополитических играх. (06.07.2017)

Подробности обоих дел не уточняются, материалы засекречены. Статья 275 УК РФ о государственной измене предусматривает наказание в виде тюремного срока от 12 до 20 лет. 

Дело о шпионаже

Лефортовский суд ранее арестовал члена правления "Интер РАО", гражданку Румынии Карину Цуркан, которая проходит по делу о шпионаже. Мосгорсуд 28 июня признал ее арест законным. В тот же день компания прекратила полномочия Цуркан, которая возглавляла в "Интер РАО" направление трейдинга.

Карину Цуркан подозревают в том, что она передала сведения о подготовке крупных энергетических проектов за рубежом Службе внешней разведки Румынии, сообщает "Интерфакс". Материалы дела также засекречены. 

Наказание по статье 276 УК РФ (шпионаж) - от 10 до 20 лет лишения свободы.

Оправдательных приговоров не было

За весь 2017 год за госизмену осудили четырех человек, за шпионаж - двоих. По статье о госизмене в 2017 году были вынесены 14 приговоров, о шпионаже - три, передает РАПСИ.

Оправдательных приговоров по этой категории дел не было.

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