В Молдавии появился новый генпрокурор. 29 ноября президент Игорь Додон подписал указ о назначении на эту должность бывшего прокурора Гагаузской автономии, бывшего заместителя генпрокурора Молдавии Александра Стояногло.

Он работал в правоохранительных органах до 2007 года. В 2009-2014 годы был депутатом парламента от Демократической партии. Сейчас это политформирование обвиняют в захвате власти в стране в период 2009-2019 годы. Формально именно фигура генпрокурора и способ его назначения стали причиной распада "право-левой" коалиции и отставки правительства Майи Санду 12 ноября.

По результатам конкурса

Александр Стояногло стал первым генпрокурором, который получил должность по результатам профессионального конкурса. В соответствии с поправками в закон "О прокуратуре", принятыми парламентом 16 сентября, претенденты на этот пост прошли через два фильтра: спецкомиссию Минюста и Высший совет прокуроров (ВСП). Шорт-лист был обнародован в конце октября. В него, кроме Стояногло, вошли старший следователь Национального центра по борьбе с коррупцией Олег Крышмару, глава Центра юридических ресурсов Владислав Грибинча и начальник отдела по информационным технологиям Генпрокуратуры Вячеслав Солтан.

6 ноября теперь уже экс-министр юстиции Олеся Стамати объявила об аннулировании результатов конкурса, заявив, что возникли сомнения в непредвзятости одного из членов оценочной комиссии. В этот же день премьер-министр Майя Санду объявила, что правительство берет на себя ответственность по выдвижению кандидатуры генпрокурора для утверждения ее ВСП.

Как сменилось правительство

Социалисты обвинили Санду в том, что инициатива кабинета министров "грубо нарушает документ, подписанный блоком ACUM и Партией социалистов". Президент Додон назвал решение правительства "настораживающим", поскольку Санду заранее не обсудила его с партнерами по альянсу.

12 ноября социалисты и демократы проголосовали за вотум недоверия кабинету Майи Санду. И уже 14 ноября в Молдавии появилось новое социалистическое правительство. Решение об отмене результатов конкурса на пост генпрокурора было аннулировано.

Предсказуемая победа?

Ряд экспертов предсказывал победу Стояногло еще за неделю до президентского указа. В их числе политолог Анатол Цэрану, который назвал результаты конкурса "сфальсифицированными в пользу Додона". В интервью DW Цэрану сослался на распространенные в июне снятые скрытой камерой видеоролики, где Додон признается экс-лидеру Демпартии Плахотнюку в финансировании социалистов Россией. Додон заявил, что материалы были смонтированы.

По мнению доктора истории, политолога Ивана Грека, новый генпрокурор будет работать честно, непредвзято, в соответствии с буквой закона. "Но ему придется выдержать неимоверное давление со всех сторон. Стояногло придется нелегко, если будет руководствоваться законом и Конституцией, а не телефонным правом", - считает эксперт.

Генпрокурор - ключевая фигура в реформировании системы юстиции, которую ждут от Молдавии европейские партнеры. Должность оставалась вакантной с 11 июля, после того, как ушел в отставку Эдуард Харунжен. Его обвиняли в сотрудничестве с Демпартией и Владом Плахотнюком.

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