 В Мозамбике объявлен режим ЧС из-за тропической бури | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.03.2019

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Мир

В Мозамбике объявлен режим ЧС из-за тропической бури

Власти опасаются, что жертвами циклона "Идай" стали не менее одной тысячи человек. Портовый город Бейра с полумиллионным населением уже неделю остается без электричества.

Наводнение в Мозамбике

Правительство Мозамбика в связи с опустошительными наводнениями в центральной части страны из-за тропического циклона "Идай" объявило чрезвычайное положение. В стране объявляется трехдневный траур по жертвам стихии, заявил президент Мозамбика Филипе Ньюси в среду, 20 марта.

Контекст

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Накануне вечером Ньюси провел заседание кабинета в портовом городе Бейра, наиболее сильно пострадавшем от циклона. В этом городе с населением почти полмиллиона человек уже неделю нет электричества, многие районы города и окрестностях затоплены. Ранее президент предположил, что жертвами циклона могли стать не менее одной тысячи человек.

Ураганные ветры из-за циклона "Идай"

Циклон "Идай" силой 4 балла по пятибалльной шкале обрушился на территорию Мозамбика в районе Бейры в ночь на пятницу. Порывы ветра достигали 160 километров в час. В стране начались сильные наводнения из-за повышения уровня воды в реках вследствие проливных дождей. 

Еще 19 марта представитель ООН сообщил, что по течению двух крупных рек из-за наводнений образовались "многокилометровые внутренние моря". По заключению ООН, в Мозамбике имеет место масштабная природная катастрофа. Без крова могли остаться до 400 тысяч человек.

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