 В мире Меркель доверяют больше, чем Трампу и Путину | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.10.2018

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Мир

В мире Меркель доверяют больше, чем Трампу и Путину

Среди мировых лидеров наибольшим доверием пользуется канцлер ФРГ Меркель. Рейтинг доверия у Трампа низкий, из-за чего страдает имидж США. Трампу доверяют еще меньше, чем Путину.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

В связи с политикой президента США Дональда Трампа имидж страны в мире значительно ухудшился. К такому выводу пришли эксперты американского Pew Research Center, которые в мае и августе провели опрос среди 26,1 тысяч респондентов из 25 стран. Результаты исследования были опубликованы в понедельник, 1 октября.

По мнению респондентов, Трамп менее способен эффективно управлять страной, чем Владимир Путин или Си Цзиньпин. В связи с политикой, которую проводит нынешняя администрация президента, снизилась и доля людей, благосклонно относящихся к США. Особенно сильно разница заметна на примере участников опроса из Германии. Если под конец президентского срока Барака Обамы 57 процентов немцев с одобрением относились к Соединенным Штатам, то в 2018 году таких осталось всего 30 процентов. Что касается самого Трампа, то ему доверяют лишь 10 процентов респондентов из Германии.

Контекст

Германию глобальным лидером признал 41 процент респондентов, принявших участие в опросе американского института общественного мнения Gallup. Доверие к США за год правления Трампа упало на треть. (19.01.2018)

На съезде ХДС хоть и прозвучала критика в адрес канцлера, но делегаты все равно дружно проголосовали за возобновление правительственной коалиции с социал-демократами. (26.02.2018)

В свою очередь, имидж США остается высоким в Филиппинах, Израиле и Южной Корее - в этих государствах о стране положительно отозвались более 80 процентов респондентов.

Меркель в мире доверяют

Единственным лидером, которому доверяют более половины опрошенных, стала канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel): ее деятельность положительно оценили 52 процента респондентов. На втором месте оказался Эмманюэль Макрон - президенту Франции верят 46 процентов участников опроса. В то же время лидеры Китая, России и США не пользуются доверием: к ним положительно относятся всего 34, 30 и 27 процентов респондентов соответственно. 

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    Автор: Илья Коваль


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