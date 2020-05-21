В Минске прошел пикет в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты

Около 500 человек вышли на санкционированный пикет в Минске, чтобы поддержать блогера Сергея Тихановского и нескольких оппозиционных кандидатов в президенты.
В Минске, на площади возле Комаровского рынка, в воскресенье, 24 мая, прошел санкционированный пикет в поддержку нескольких оппозиционных кандидатов на президентских выборах в Беларуси. Кроме прочих, в акции приняли участие так называемый “кандидат протеста” Владимир Непомнящих, сопредседатель партии "Белорусская христианская демократия" Ольга Ковалькова, оппозиционный политик Николай Статкевич, а также видеоблогер Сергей Тихановский, который призвал белорусов поддержать кандидатуру его жены Светланы. "Мы собираем подписи за честные выборы без Лукашенко", - заявил он. По оценке корреспондента DW в Минске, в общей сложности на акцию вышли около 500 человек, задержаний не было.
Блогер Тихановский призывает бойкотировать выборы
Самой Светланы Тихановской на акции не было. Ранее Сергей Тихановский в интервью DW рассказал, что его жена лишь номинальная фигура и это будет фактически его кампания. Он напомнил, что принимать участие в выборах не будет. Электоральную кампанию блогер собирается использовать для законных встреч и митингов, а затем бойкотировать выборы.
“Если ничего не поменяется и будут фальсификации, мы не будем участвовать в выборах. Нельзя ходить на такие выборы! Но так как по закону у нас есть право встречаться с людьми, собирать подписи и проводить пикеты в разных городах, мы будем этим пользоваться”, - заявил Тихановский.
Очередь из желающих поставить подписи за жену Сергея Тихановского
Почти все пришедшие на пикет были в масках. Сергей Тихановский попросил собравшихся держать дистанцию и выстроиться в очередь, чтобы поставить подпись за его жену. В очереди стояло несколько сотен человек, она растянулась на 500 метров. Сергей Тихановский прошелся вдоль очереди, собрал вокруг себя несколько десятков человек и выступил перед ними. У многих людей были в руках тапки, иногда они выкрикивали лозунг: “Стоп Таракан”.
Оппозиционный политик Николай Статкевич пришел на пикет как доверенное лицо Владимира Непомнящих и Ольги Ковальковой. Он выступил с речью, в которой заявил, что в Беларуси нет честных выборов и поэтому приходить на избирательные участки не стоит. Кроме того, на митинге выступили сами Непомнящих и Ковалькова.
Блогеру Тихановскому отказали в регистрации на президентских выборах
Сергей Тихановский - автор популярного YouTube-канала "Страна для жизни" с около 200 тысячами подписчиков. На автомобиле с логотипом "Реальные новости" блогер больше месяца ездил по Беларуси, проводил встречи с подписчиками и записывал видео о проблемах местных жителей. Он был задержан в районе Могилева 6 мая и первоначально осужден на 15 суток за участие в несанкционированной акции протеста. Позже ему добавили еще 45 суток административного ареста, но 20 мая неожиданно выпустили.
В день ареста Тихановского несколько десятков человек вышли на улицы в разных городах Беларуси с требованием отпустить блогера. После задержания блогера на его канале появилось видеозаявление о намерении Тихановского участвовать в президенстких выборах. Документы за него подавала его жена Светлана, так как сам он отбывал административный арест. После отказа в регистрации инициативной группе мужа Светлана Тихановская сама подала документы в ЦИК, и ее группу зарегистрировали.
Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа 2020 года.
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