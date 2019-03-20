В Минске вручена премия за защиту прав человека в Беларуси

Вручение Национальной премии за защиту прав человека в Беларуси состоялось в четверг, 21 марта, в офисе независимого Профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП). На церемонии, которая прошла в двадцатый раз, присутствовали лауреаты прошлых лет, журналисты, политики и общественные активисты.
Достойные лауреаты
За "Личное мужество" и "Мужество в творчестве" награды удостоены видеоблогеры из Бреста Сергей Петрухин и Александр Кабанов. Вручая им премию, кинорежиссер Ольга Николайчик напомнила, что Петрухин и Кабанов освещали все акции протеста брестчан против строительства рядом с городом аккумуляторного завода. В отношении блогеров неоднократно составлялись протоколы о совершении ими административных правонарушений, и даже было заведено уголовное дело. Петрухина и Кабанова не раз приговаривали к крупным денежным штрафам.
В номинации "За личное мужество" премию также получила Ирина Коржич - мать найденного повешенным в подвале воинской части солдата срочной службы Александра Коржича. Командование части утверждало, что рядовой Коржич совершил самоубийство, однако его мать с этим объяснением не согласилась и начала кампанию по установлению истинных причин гибели сына.
Борьба за правду поможет избежать трагедий
История расследования обстоятельств гибели Коржича вызвала широкий резонанс в Беларуси, в итоге были возбуждены десятки уголовных дел, в том числе за неуставные отношения, повлекшие гибель людей. Передавая премию подруге Светланы Коржич (саму ее на церемонию не отпустили с работы), журналистка Ирина Халип подчеркнула, что борьба за правду поможет в дальнейшем избежать подобных трагедий, которая произошла с Александром и другими военнослужащими белорусской армии.
Еще одним лауреатом премии стал общественный активист Леонид Кулаков - участник акций в защиту мемориала "Куропаты". Кулаков вместе с единомышленниками выступал против открытия ресторана рядом с местом захоронения жертв сталинских репрессий. За это активиста неоднократно задерживали правоохранительные органы, он был оштрафован на крупные суммы.
20-летний юбилей премии
Национальная премия в области защиты прав человека имени Виктора Ивашкевича была учреждена в 1999 году оппозиционным интернет-ресурсом "Хартия-97". В числе ее лауреатов - первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич, экс-кандидат в президенты Николай Статкевич, многие другие известные в Беларуси и за ее пределами люди.
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Академик Анатолий Михайлов (Литва)
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Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)
Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)
То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.
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Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)
Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.
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Бизнесмен Павел Маринич (Литва)
Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.
Автор: Галина Петровская