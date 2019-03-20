В Минске вручена премия за защиту прав человека в Беларуси

Вручение Национальной премии за защиту прав человека в Беларуси состоялось в четверг, 21 марта, в офисе независимого Профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП). На церемонии, которая прошла в двадцатый раз, присутствовали лауреаты прошлых лет, журналисты, политики и общественные активисты.

Достойные лауреаты

За "Личное мужество" и "Мужество в творчестве" награды удостоены видеоблогеры из Бреста Сергей Петрухин и Александр Кабанов. Вручая им премию, кинорежиссер Ольга Николайчик напомнила, что Петрухин и Кабанов освещали все акции протеста брестчан против строительства рядом с городом аккумуляторного завода. В отношении блогеров неоднократно составлялись протоколы о совершении ими административных правонарушений, и даже было заведено уголовное дело. Петрухина и Кабанова не раз приговаривали к крупным денежным штрафам.

В номинации "За личное мужество" премию также получила Ирина Коржич - мать найденного повешенным в подвале воинской части солдата срочной службы Александра Коржича. Командование части утверждало, что рядовой Коржич совершил самоубийство, однако его мать с этим объяснением не согласилась и начала кампанию по установлению истинных причин гибели сына.

Борьба за правду поможет избежать трагедий

История расследования обстоятельств гибели Коржича вызвала широкий резонанс в Беларуси, в итоге были возбуждены десятки уголовных дел, в том числе за неуставные отношения, повлекшие гибель людей. Передавая премию подруге Светланы Коржич (саму ее на церемонию не отпустили с работы), журналистка Ирина Халип подчеркнула, что борьба за правду поможет в дальнейшем избежать подобных трагедий, которая произошла с Александром и другими военнослужащими белорусской армии.

Еще одним лауреатом премии стал общественный активист Леонид Кулаков - участник акций в защиту мемориала "Куропаты". Кулаков вместе с единомышленниками выступал против открытия ресторана рядом с местом захоронения жертв сталинских репрессий. За это активиста неоднократно задерживали правоохранительные органы, он был оштрафован на крупные суммы.

20-летний юбилей премии

Национальная премия в области защиты прав человека имени Виктора Ивашкевича была учреждена в 1999 году оппозиционным интернет-ресурсом "Хартия-97". В числе ее лауреатов - первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич, экс-кандидат в президенты Николай Статкевич, многие другие известные в Беларуси и за ее пределами люди.

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