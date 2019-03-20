 В Минске вручена премия за защиту прав человека в Беларуси | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 21.03.2019

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Беларусь

В Минске вручена премия за защиту прав человека в Беларуси

В Минске прошло вручение Национальной премии за защиту прав человека в Беларуси. Лауреатами стали два видеоблогера из Бреста, мать погибшего солдата-срочника и общественный активист.

Лауреаты премии за защиту прав человека и участники церемонии вручения

Лауреаты премии за защиту прав человека в Беларуси и участники церемонии вручения, 21 марта

Вручение Национальной премии за защиту прав человека в Беларуси состоялось в четверг, 21 марта, в офисе независимого Профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП). На церемонии, которая прошла в двадцатый раз, присутствовали лауреаты прошлых лет, журналисты, политики и общественные активисты.

Достойные лауреаты

За "Личное мужество" и "Мужество в творчестве" награды удостоены видеоблогеры из Бреста Сергей Петрухин и Александр Кабанов. Вручая им премию, кинорежиссер Ольга Николайчик напомнила, что Петрухин и Кабанов освещали все акции протеста брестчан против строительства рядом с городом аккумуляторного завода. В отношении блогеров неоднократно составлялись протоколы о совершении ими административных правонарушений, и даже было заведено уголовное дело. Петрухина и Кабанова не раз приговаривали к крупным денежным штрафам.

В номинации "За личное мужество" премию также получила Ирина Коржич - мать найденного повешенным в подвале воинской части солдата срочной службы Александра Коржича. Командование части утверждало, что рядовой Коржич совершил самоубийство, однако его мать с этим объяснением не согласилась и начала кампанию по установлению истинных причин гибели сына.

Борьба за правду поможет избежать трагедий

История расследования обстоятельств гибели Коржича вызвала широкий резонанс в Беларуси, в итоге были возбуждены десятки уголовных дел, в том числе за неуставные отношения, повлекшие гибель людей. Передавая премию подруге Светланы Коржич (саму ее на церемонию не отпустили с работы), журналистка Ирина Халип подчеркнула, что борьба за правду поможет в дальнейшем избежать подобных трагедий, которая произошла с Александром и другими военнослужащими белорусской армии.

Контекст

Белорусский видеоблогер Сергей Петрухин сравнения с Навальным не любит, но чем-то они похожи. Петрухина преследуют за антикоррупционные расследования, а недавно арестовали почти в прямом эфире. (10.09.2018)

Гражданские активисты подвели итог вахты по защите Куропат. Они говорят о консенсусе в Беларуси о недопустимости работы ресторана, открытого рядом с мемориалом жертвам сталинизма. (21.06.2018)

Еще одним лауреатом премии стал общественный активист Леонид Кулаков - участник акций в защиту мемориала "Куропаты". Кулаков вместе с единомышленниками выступал против открытия ресторана рядом с местом захоронения жертв сталинских репрессий. За это активиста неоднократно задерживали правоохранительные органы, он был оштрафован на крупные суммы.

20-летний юбилей премии

Национальная премия в области защиты прав человека имени Виктора Ивашкевича была учреждена в 1999 году оппозиционным интернет-ресурсом "Хартия-97". В числе ее лауреатов - первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич, экс-кандидат в президенты Николай Статкевич, многие другие известные в Беларуси и за ее пределами люди.

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  • Анатолий Михайлов

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Академик Анатолий Михайлов (Литва)

    Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

  • Андрей Вардомацкий

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)

    Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

  • Алесь Зарембюк

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)

    Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

  • Алесь Михалевич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)

    То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

  • Владимир Кобец

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)

    Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

  • Кирилл Атаманчик

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)

    Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

  • Павел Маринич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Бизнесмен Павел Маринич (Литва)

    Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.

    Автор: Галина Петровская


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