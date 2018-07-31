 В Мексике при взлете потерпел крушение пассажирский самолет | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.07.2018

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Мир

В Мексике при взлете потерпел крушение пассажирский самолет

На борту Embraer 190, выполнявшего внутренний рейс, находились пять членов экипажа и более 80 пассажиров. Поступают сообщения о десятках раненых.

Крушение Embraer 190 близ Дуранго

Крушение Embraer 190 близ Дуранго

Пассажирский самолет Embraer 190 мексиканской авиакомпании Aeromexico, выполнявший рейс AM2431 по маршруту Дуранго - Мехико, потерпел крушение при взлете в аэропорту Гуадалупе Виктория. Об этом во вторник, 31 июля, в Twitter сообщила пресс-служба авиакомпании.

Контекст

У самолетов SSJ 100 в начале февраля произошло семь случаев сбоев в работе индикаторов скорости из-за обледенения. Такой же сбой, по версии МАК, мог привести к крушению Ан-148. (14.02.2018)

Второй пилот намеренно привел к гибели самолет Germanwings. Подобное невозможно предотвратить, но это не сможет отпугнуть пассажиров от полетов, считает обозреватель DW Хенрик Бёме. (26.03.2015)

По данным министра траспорта Мексики Жерардо Руиса Эспарсы, на борту находились 97 пассажиров и 4 члена экипажа. 

Как сообщил в Twitter губернатор провинции Дуранго Хосе Аиспуро, в результате крушения никто не погиб. По предварительным данным, 85 человек получили ранения. Лайнер рухнул при наборе высоты в поле - в непосредственной близости от аэропорта. Причины произошедшего уточняются. Над местом катастрофы поднимаются клубы дыма. В район ЧП выехали пожарные и спасатели.

Ранее на Кубе потерпел рушение самолет мексиканской авиакомпании Global Air. Количество погибших в составило 110 человек. 

Смотритетакже:

  • На месте крушения малазийского самолета

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    MH17 был сбит российским "Буком"

    Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

  • ЗРК Бук

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Маршрут "Бука"

    Международной следственной группе удалось установить большую часть маршрута, по которому ЗРК "Бук" следовал на территорию Украины, а также маршрут его движения в обратном направлении. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на территорию Восточной Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo.

  • Поля в районе крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Место запуска ракеты

    Конечным пунктом назначения ЗРК "Бук" стали поля неподалеку от поселка Первомайский. Эту информацию подтверждают показания многочисленных свидетелей, которые видели столб дыма, установку "Бук" в районе поселка, а также саму ракету после ее запуска. После запуска ракеты "Бук" покинул это место своим ходом. Спустя некоторое время его снова погрузили на тягач и отвезли к российской границе.

  • На месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Альтернативные версии

    Следствием исключены версии о внештатной ситуации и теракте на борту самолета. Версия о том, что авиалайнер был сбит в воздухе военным самолетом, была также признана несостоятельной. На основании радиолокационных данных установлено, что на момент катастрофы воздушных судов, способных сбить рейс МН17, поблизости не находилось.

  • Игрушки н месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Виновные лица

    На данный момент Международная следственная группа установила личности около 100 человек, причастных к катастрофе. Двое из подозреваемых упоминаются на сайте нидерландской полиции как "фигурант 1, псевдоним: Орион (позывной), имя: Андрей Иванович" и "фигурант 2, псевдоним: Дельфин (позывной), имя: Николай Федорович". Их фамилии следствию пока неизвестны.

  • Презентация отчета Международной следственной группы

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Следствие ищет свидетелей

    На сайте опубликованы фрагменты записей телефонных разговоров Дельфина и Ореона. "Ну че, колонну подтверждает, которую идет, Москва? Я говорю, подтверждение колонны, которая идет в сторону аэропорта… Москва подтверждает… видят они ее? Это колонна э-э-э этих… укропов?" - спрашивает один из фигурантов. Следствие обращается с просьбой о помощи ко всем, кто располагает информацией об этих людях.

  • Снимки со спутника

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Расследование Bellingcat

    Выводы МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat - экспертно-журналистской организации, занимающейся независимыми расследованиями по открытым источникам. 15 июля Bellingcat опубликовала доклад, в котором также утверждается, что причиной гибели "Боинга" стала ракета из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из России.

  • Презентация доклада концерна Алмаз-Антей

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Российская версия

    В октябре 2015 года производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" - опубликовал итоги собственного расследования катастрофы. По версии концерна, "Боинг" был сбит из района близ сел Зарощенское и Великая Шишовка, находящихся под контролем вооруженных сил Украины. Эксперты Bellingcat, в свою очередь, утверждают, что в указанных точках не было украинских установок "Бук".

    Автор: Александра Елкина


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В Австралии самолет упал на торговый центр

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Что удалось узнать о катастрофе MH17

Международная следственная группа, расследующая причины катастрофы малайзийского "Боинга" в небе над Украиной, опубликовала промежуточный отчет. Главные выводы - в фотогалерее DW. (30.09.2016)  

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