В Мексике из-за взрыва трубопровода погибли не менее 20 человек

В результате взрыва трубопровода в мексиканском городе Тлауелилпан в субботу, 19 января, не менее 20 человек погибли и свыше 60 получили ранения. Об этом сообщил в своем микроблоге Twitter губернатор штата Идальго Омар Файад. Взрыв произошел рядом с сахарорафинадным заводом Tula. К катастрофе привела попытка одного из местных жителей откачать бензин из пробоины в трубопроводе в свою канистру. Как полагают местные власти, пробоину проделали ранее похитители бензина.

Силы правопорядка оцепили территорию вокруг места взрыва. Президент страны Мануэль Лопес Обрадор заявил, что все пострадавшие получат помощь. Жители, получившие сильные ожоги, будут перевезены в больницы Мехико.

Хищение бензина представляет собой большую проблему в Мексике. По данным концерна Pemex, в 2018 году каждые 30 минут осуществлялась попытка незаконной откачки бензина. Губернатор штата Идальго призвал местных жителей пресекать хищения бензина.

Смотрите также:

Город в руинах: Мехико после землетрясения Десятки разрушенных домов 19 сентября около 13 часов дня по местному времени жители мексиканской столицы ощутили подземные толчки. Эпицентр землетрясения магнитудой от 6,8 до 7,1 находился примерно в 130 км от Мехико, в соседнем штате Пуэбла. Десятки домов, только что монолитно стоявших, в считанные секунды превратились в груду обломков и строительной пыли.

Город в руинах: Мехико после землетрясения Silencio! Тишина! После землетрясения спасатели начали разбор завалов голыми руками. Использовать технику опасно, это может привести к разрушению соседних уцелевших зданий, объяснил глава МВД Мексики Мигель Анхель Осорио Чонг. Время от времени на месте катастрофы появляется табличка "Silencio" ("Тишина". - Ред.), работа приостанавливается, и спасатели прислушиваются в надежде услышать крики о помощи выживших.

Город в руинах: Мехико после землетрясения Горожане приходят на помощь В спасательной операции участвуют не только пожарные и сотрудники экстренных служб, но и обычные жители Мехико, которые совсем недавно в страхе пытались найти укрытие от землетрясения. Чтобы помочь при разборе завалов, люди приносят ведра и питьевую воду.

Город в руинах: Мехико после землетрясения Дети, погибшие за школьной партой В результате землетрясения частично обрушилась одна из школ Мехико. Под обломками здания погибли по меньшей мере 20 детей и двое взрослых. Еще 30 школьников и восемь взрослых числятся без вести пропавшими.

Город в руинах: Мехико после землетрясения Шок и утешение Стихия застала 20-миллионный Мехико в самый разгар рабочего дня. Кто-то отправился на обед, кто-то сидел в офисе за работой. Для многих землетрясение стало шоком. В такой ситуации объятия близкого человека могут хоть немного привести в чувства.

Город в руинах: Мехико после землетрясения Пункты выдачи медикаментов По всему городу спонтанно были организованы пункты выдачи продовольствия, воды и медикаментов. Под присмотром врачей жителей пережившего катастрофу города обеспечили всем необходимым.

Город в руинах: Мехико после землетрясения Разбор завалов общими усилиями Тяжелые обломки бетонных и каменных стен удаляют с места разбора завалов совместными усилиями. Мужчины и женщины образуют живые цепочки, чтобы облегчить работу спасателей. Люди трудятся, не жалея своих сил.

Город в руинах: Мехико после землетрясения Почти 250 погибших Властям Мексики только предстоит подсчитать ущерб, нанесенный стихийным бедствием. Но главная трагедия - это по меньшей мере 248 погибших в мексиканской столице и соседних штатах. Без света остались 3,8 миллиона человек.

Город в руинах: Мехико после землетрясения Вскоре после учений Всего за пару часов до катастрофы во многих школах и учреждениях Мехико прошли ежегодные учения по отработке действий в случае землетрясения. В помещениях звучала учебная сирена. Нынешняя трагедия случилась в 32-ю годовщину со дня другого разрушительного землетрясения - в 1985 году. Тогда в Мехико погибло более 10 тысяч человек.

Город в руинах: Мехико после землетрясения Второе землетрясение за две недели По предварительным подсчетам, в мексиканской столице обрушились, как минимум, 38 зданий. Совсем недавно, 7 сентября, другое землетрясение на юге Мексики затронуло штаты Чьяпас и Табаско, унеся жизни 90 человек. Автор: Марко Лангер, Илья Коваль

