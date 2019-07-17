 В Мексике задержан сын наркобарона ″Эль Чапо″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.10.2019

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Мир

В Мексике задержан сын наркобарона "Эль Чапо"

Овидио Гусман Лопес был захвачен в результате ожесточенного столкновения с бандформированиями. Он контролирует часть наркокартеля "Синалоа", по каналам которого шла четверть всего наркотрафика через Мексику в США.

После задержания Овидио Гусмана, бандиты стреляли в силовиков и поджигали автомобили

После задержания Овидио Гусмана, бандиты стреляли в силовиков и поджигали автомобили

В Мексике полиция задержала сына наркобарона по прозвищу "Эль Чапо" ("Коротышка"), отбывающего пожизненный срок в США. Овидио Гусман Лопес был захвачен в четверг, 17 октября, в Кульякане - административном центре штата Синалоа, сообщил министр общественной безопасности Мексики Альфонсо Дурасо.

Задержание Овидио Гусмана вызвало жесткую ответную реакцию: хорошо вооруженные бандформирования вступили в ожесточенную перестрелку с правоохранительными органами, в городе началась паника.

Овидио и его брат Альфредо возглавили часть наркокартеля "Синалоа" после того, как их отец Хоакин Гусман ("Эль Чапо") в 2017 году был экстрадирован в США.

Контекст

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Операция по задержанию

По словам Дурасо, задержание Овидио Гусмана произошло после того, как в Кульякане подвергся нападению патруль национальной гвардии. Силовиков обстреляли с территории дома, который затем подвергся штурму. В ходе операции было задержано четверо подозреваемых, в том числе Овидио Гусман по прозвищу "Иван".

После этого бандформирования окружили дом, последовала перестрелка. Как сообщил Дурасо, бандиты также совершили "насильственные действия" и в других районах Кульякана, что привело к панике среди населения. В результате перестрелок ранено несколько полицейских.

На улицах Кульякана воцарился хаос, который длился часами. Корреспондент AFP заснял на видео хорошо вооруженных бандитов в масках и подожженные автомобили. Городские власти призвали жителей не выходить на улицу.

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    Автор: Дагмар Брайтенбах, Григорий Аросев


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