 В Любеке выдан ордер на арест напавшего на пассажиров автобуса | Новости из Германии о Германии | DW | 21.07.2018

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Германия

В Любеке выдан ордер на арест напавшего на пассажиров автобуса

Иранец с немецким гражданством подозревается в попытке поджога автобуса и покушении на убийство. Защитник задержанного заявил, что тот страдает психическим расстройством.

Автобус, в котором произошло нападение

Автобус, в котором произошло нападение

Районный суд в Любеке по запросу прокуратуры выдал ордер на арест мужчины, который накануне напал с ножом на пассажиров автобуса. Его подозревают в покушении на убийство жестоким и опасным для жизни многих людей способом, связанным с тяжкими телесными повреждениями, а также в попытке поджога при отягчающих обстоятельствах, сообщает полиция Любека в субботу, 21 июля.

Контекст

Инцидент произошел в поезде, следовавшем по маршруту Кельн - Фленсбург. Мотивы нападавшего, беженца из Эритреи, пока не установлены. (31.05.2018)

На вокзале бельгийского Гента неизвестный с ножом атаковал полицейских. Полиция применила оружие - врачи борются за его жизнь. (23.01.2018)

34-летний уроженец Ирана, уже много лет проживающий в Любеке и имеющий гражданство ФРГ, был задержан после нападения. После изучения записей камер видеонаблюдения следователи пришли к выводу, что он намеревался совершить поджог автобуса, чтобы нанести травмы как можно большему числу людей, и при этом не исключал совершение убийства. Кроме того, задержанный ударил кулаком по лицу водителя, который пытался помешать совершению поджога. Полиция также указывает на то, что один из пассажиров, 21-летний мужчина, был тяжело ранен , и его жизнь удалось спасти только в результате многочасовой операции. 

Нападавший страдает психическим расстройством

Иранец с гражданством ФРГ 20 июля напал с кухонным ножом на пассажиров пригородного автобуса, следовавшего из Любека в Травемюнде. По информации портала Lübecker Nachrichten, в результате атаки пострадали 14 человек, двое из которых получили тяжелые ранения. Полиция федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн сообщила, что в автобусе находился рюкзак, из которого шел дым. В нем обнаружена зажигательная смесь, но взрывчатки в нем не было.

Мотивы нападавшего пока не выяснены. Полиция указала на отсутствие в данный момент свидетельств того, что нападавший был политическим радикалом и на террористическую подоплеку атаки. Защитник задержанного заявил в интервью телеканалу ntv, что тот страдает психическим расстройством - предположительно, параноидальной шизофренией.

Смотрите также:

  • Ренессансная лестница 1594 года со стороны улицы Breite Straße

    Любекская ратуша

    Свободный имперский город

    Городская ратуша Любека относится к числу самых старых, больших и красивых немецких ратуш. Она была заложена в 1230 году, вскоре после присвоения Любеку статуса свободного имперского города. Эта его достопримечательность - выдающийся пример светской архитектуры периода Средневековья в Германии.

  • Росписи в ратуше

    Любекская ратуша

    Более семи веков

    Полученный от императора Фридриха II статус свободного имперского города Любек сохранил на протяжении более чем семи столетий. О важнейших этапах его истории в ратуше сейчас напоминают настенные росписи. Среди них также - сцены утверждения первого городского совета Генрихом Львом, строительства собора и присвоения Любеку торговых привилегий Фридрихом I Барбароссой в 1188 году.

  • Гербы на фасаде ратуши в Любеке

    Любекская ратуша

    "Голова Ганзы"

    Lübecker Rathaus - не только ратуша, не только центр городской власти. Она занимает особое место в истории Германии, точнее - Ганзейского союза. Именно здесь в 1356 году прошел первый съезд Ганзы, а сам Любек в последующие столетия играл роль своего рода столицы этого могущественного объединения торговых немецких городов.

  • Имперский орел и мозаичное окно в ратуше

    Любекская ратуша

    Орел и герб

    Герб Любека украшает двуглавый орел Священной Римской империи, символизирующий особый статус города, подчинявшегося непосредственно императору и находившемуся под его защитой. Таким же статусом пользовались, например, Кельн, Нюрнберг, Шпайер, Гослар и Франкфурт-на-Майне. В свою очередь, белый и красный цвета обозначают принадлежность Любека к Ганзейскому союзу.

  • Скамейка около ратуши

    Любекская ратуша

    Ганзейский суд

    После основания Любек сначала пользовался системой городского права, созданной в Зосте - Soester Stadtrecht. В конце XIII века на его основе здесь завершили формирование собственного кодекса - Любекского права (Lübisches Recht), которое позже распространилось по всему Балтийскому региону и действовало в сотне городов, а Любек часто выступал своего рода арбитром в случае возникновения споров.

  • Суд Соломона

    Любекская ратуша

    Суд Соломона

    В Зал аудиенций (Audienzsaal ), где также проходили судебные заседания, ведет украшенная резьбой дверь 1573 года со сценой библейского Соломонова суда. Одна створка здесь - низкая, другая высокая. Через первую зал покидали проигравшие дело, то есть выходили с поникшей головой. Выигравшие тяжбу или оправданные - через другую и с высоко поднятой.

  • Зал аудиенций

    Любекская ратуша

    Хорошее правление

    Зал аудиенций в нынешнем виде оформлен в стилях барокко и рококо. Его стены украшают аллегории добродетелей и качеств, о которых должны помнить городские власти: свобода, милосердие, справедливость, единство, осторожность, благоразумие, умеренность, умение хранить тайны, а также забота об искусстве и торговле. Все они изображены в виде женщин, за исключением умения хранить тайны...

  • Полка для сигар

    Любекская ратуша

    Перекур по-ганзейски

    На выходе из зала внимание привлекает полка для сигар - с пронумерованными ячейками, чтобы можно было отложить сигару, докурив позже после заседания или во время перерыва.

  • Рыночная площадь с ратушей и Мариенкирхе

    Любекская ратуша

    Рыночная площадь

    Репрезентативные фасады ратуши выходят на Рыночную площадь. Так она выглядела в 1871 году. На заднем плане возвышается храм Святой Марии - приходская церковь купцов и городского совета, ставшая эталоном целого стиля - кирпичной готики. Об истории Мариенкирхе мы рассказали подробно в предыдущем репортаже.

  • Готические башенки

    Любекская ратуша

    Эпохи и стили

    Возведение ратуши было завершено в 1308 году в эпоху расцвета готики. В последующие столетия ее неоднократно расширяли, перестраивали, ремонтировали. Сегодня при знакомстве с этим памятником снаружи и во время экскурсии по зданию здесь можно увидеть - помимо готического - примеры многих других стилей: от ренессансного до неоготики XIX века.

  • Главный портал с фасадом Новой палаты

    Любекская ратуша

    Готические башенки

    Этот парадный фасад ратуши строился в два этапа. Сначала в 1350 году был завершен сводчатый Главный портал (Hauptportal), а затем над ним в 1435 году возвели Новую палату (Neues Gemach) с позднеготическими башенками. В этой части ратуши находилась так называемая богато украшенная Военная комната (Kriegsstube), в которой заседал городской совет.

  • Вид из окна ратуши на храм Святой Марии

    Любекская ратуша

    Ганзейская политика

    Военная комната была разрушена в ходе бомбардировки Любека в марте 1942 года и с тех пор больше не используется. Во времена Ганзейского союза в ней также проходили тайные советы городов Ганзы, которая являлась не только богатым торговым объединением, но и умела за себя постоять: вела войны, обладая сильным флотом, а также влияла на политику в немецких землях и соседних странах.

  • Фреска в одном из помещений ратуши

    Любекская ратуша

    Битва под Борнхёфедом

    Одним из таких многочисленных конфликтов был спор между Данией и коалицией немецких князей, епископов и свободных городов по поводу земель между Эльбой и Айдером, ныне - часть федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Эта старая фреска в ратуше изображает сцену битвы 1227 года под Борнхёфедом (Schlacht bei Bornhöved). Считается, что победа в ней заложила основу будущего богатства и процветания Любека.

  • Парадная лестница XIX века

    Любекская ратуша

    Парадная лестница

    К сожалению, в ратуше также не сохранился зал, в котором регулярно проходили съезды Ганзейского союза. Они также собирались в других городах, но так как Любек играл в Ганзе решающую роль, здесь они проходили чаще. Ганзейский зал (Hansesaal) исчез в результате одной из перестроек в XIX веке. Примерно в это же время в ратуше появилась эта парадная лестница в неоготическом стиле.

  • Генрих Кёлер

    Любекская ратуша

    Бургомистры

    В одном из коридоров ратуши находится так называемая Галерея бургомистров, состоящая из 65 портретов. Всего же в этом списке значится почти 230 имен. На этом портрете изображен Генрих Кёлер (Heinrich Köhler), занимавший должность бургомистра в 1624-1641 годах - в эпоху постепенного распада Ганзейского союза.

  • Ренессансная галерея

    Любекская ратуша

    Голландский ренессанс

    На фоне темных кирпичных фасадов ратуши выделяется Ренессансная галерея (Renaissance-Laube), построенная в 1570-1572 годах в голландском стиле. Нынешний ее облик, после реставрации 2003 года, соответствует виду фасада в середине XVIII века, когда такой светло-серой штукатуркой защитили песчаник, использовавшийся при строительстве и постепенно разрушавшийся под воздействием дождя, солнца и ветра.

  • Солнечные часы на ратуше

    Любекская ратуша

    Кирпич и камень

    Для Ренессансного фасада в конце XVI века в Любеке использовали дорогой привозной камень - песчаник со шведского острова Готланд, а также из Бентхайма в нынешней Нижней Саксонии (могли себе позволить). Ранее, в готический период, здания в ганзейских городах возводились из кирпича, обычно производившегося на месте - красного и цветного глазурованного, создавая из него орнаменты и узоры.

  • Балкон ратуши

    Любекская ратуша

    Другая сторона

    Этот балкон ратуши, богато украшенный резными фигурами, выходит не на Рыночную площадь, а на "Широкую улицу" - Breite Straße. Рядом находится вход, от которого начинаются экскурсии по зданию ратуши. С понедельника по пятницу - в 11, 12 и 15 часов, по субботам - в 13:30.

    Автор: Максим Нелюбин


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Голштинские ворота - #DailyDrone

Контекст

Любекская ратуша

Выдающийся памятник светской архитектуры периода Средневековья в Германии. (22.10.2014)  

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Сообщение полиции о выдаче ордера на арест совершившего нападение в Любеке

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Голштинские ворота - #DailyDrone  

Ганзейский город Любек  

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