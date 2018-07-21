В Любеке выдан ордер на арест напавшего на пассажиров автобуса

Районный суд в Любеке по запросу прокуратуры выдал ордер на арест мужчины, который накануне напал с ножом на пассажиров автобуса. Его подозревают в покушении на убийство жестоким и опасным для жизни многих людей способом, связанным с тяжкими телесными повреждениями, а также в попытке поджога при отягчающих обстоятельствах, сообщает полиция Любека в субботу, 21 июля.

34-летний уроженец Ирана, уже много лет проживающий в Любеке и имеющий гражданство ФРГ, был задержан после нападения. После изучения записей камер видеонаблюдения следователи пришли к выводу, что он намеревался совершить поджог автобуса, чтобы нанести травмы как можно большему числу людей, и при этом не исключал совершение убийства. Кроме того, задержанный ударил кулаком по лицу водителя, который пытался помешать совершению поджога. Полиция также указывает на то, что один из пассажиров, 21-летний мужчина, был тяжело ранен , и его жизнь удалось спасти только в результате многочасовой операции.

Нападавший страдает психическим расстройством

Иранец с гражданством ФРГ 20 июля напал с кухонным ножом на пассажиров пригородного автобуса, следовавшего из Любека в Травемюнде. По информации портала Lübecker Nachrichten, в результате атаки пострадали 14 человек, двое из которых получили тяжелые ранения. Полиция федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн сообщила, что в автобусе находился рюкзак, из которого шел дым. В нем обнаружена зажигательная смесь, но взрывчатки в нем не было.

Мотивы нападавшего пока не выяснены. Полиция указала на отсутствие в данный момент свидетельств того, что нападавший был политическим радикалом и на террористическую подоплеку атаки. Защитник задержанного заявил в интервью телеканалу ntv, что тот страдает психическим расстройством - предположительно, параноидальной шизофренией.

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Любекская ратуша Битва под Борнхёфедом Одним из таких многочисленных конфликтов был спор между Данией и коалицией немецких князей, епископов и свободных городов по поводу земель между Эльбой и Айдером, ныне - часть федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Эта старая фреска в ратуше изображает сцену битвы 1227 года под Борнхёфедом (Schlacht bei Bornhöved). Считается, что победа в ней заложила основу будущего богатства и процветания Любека.

Любекская ратуша Парадная лестница К сожалению, в ратуше также не сохранился зал, в котором регулярно проходили съезды Ганзейского союза. Они также собирались в других городах, но так как Любек играл в Ганзе решающую роль, здесь они проходили чаще. Ганзейский зал (Hansesaal) исчез в результате одной из перестроек в XIX веке. Примерно в это же время в ратуше появилась эта парадная лестница в неоготическом стиле.

Любекская ратуша Бургомистры В одном из коридоров ратуши находится так называемая Галерея бургомистров, состоящая из 65 портретов. Всего же в этом списке значится почти 230 имен. На этом портрете изображен Генрих Кёлер (Heinrich Köhler), занимавший должность бургомистра в 1624-1641 годах - в эпоху постепенного распада Ганзейского союза.

Любекская ратуша Голландский ренессанс На фоне темных кирпичных фасадов ратуши выделяется Ренессансная галерея (Renaissance-Laube), построенная в 1570-1572 годах в голландском стиле. Нынешний ее облик, после реставрации 2003 года, соответствует виду фасада в середине XVIII века, когда такой светло-серой штукатуркой защитили песчаник, использовавшийся при строительстве и постепенно разрушавшийся под воздействием дождя, солнца и ветра.

Любекская ратуша Кирпич и камень Для Ренессансного фасада в конце XVI века в Любеке использовали дорогой привозной камень - песчаник со шведского острова Готланд, а также из Бентхайма в нынешней Нижней Саксонии (могли себе позволить). Ранее, в готический период, здания в ганзейских городах возводились из кирпича, обычно производившегося на месте - красного и цветного глазурованного, создавая из него орнаменты и узоры.

Любекская ратуша Другая сторона Этот балкон ратуши, богато украшенный резными фигурами, выходит не на Рыночную площадь, а на "Широкую улицу" - Breite Straße. Рядом находится вход, от которого начинаются экскурсии по зданию ратуши. С понедельника по пятницу - в 11, 12 и 15 часов, по субботам - в 13:30. Автор: Максим Нелюбин

