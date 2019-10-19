В Лондоне десятки тысяч человек протестуют против "Брекзита"

Несколько десятков тысяч человек вышли в субботу, 19 октября, на улицы Лондона, чтобы выразить протест против "Брекзита" и поддержать идею повторного референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Акция прошла на фоне экстренного заседания британского парламента, на котором парламентарии обсуждают сделку по "Брекзиту", согласованную премьером Борисом Джонсоном с Брюсселем.

Организаторы акции уже заявили о желании сделать ее "одними из крупнейших и важнейших протестов, которые видела наша страна". "Давайте проведем финальный референдум, где доверим людям, а не Борису Джонсону разрешить кризис с "Брекзитом", - написали организаторы в соцсети Twitter. "Это может быть наш последний шанс побороться за демократию и наше место в Европе", - заявил в субботу присоединившийся к протестам мэр Лондона Садик Хан.

ЕС одобрил новую сделку по "Брекзиту"

Первоначально Великобритания планировала выйти из ЕС 29 марта 2019 года, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита", и Брюссель предоставил Лондону отсрочку до 31 октября. Джонсон неоднократно объявлял о намерении реализовать "Брекзит" к этому сроку при любых обстоятельствах. 17 октября он и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили о новой договоренности по "Брекзиту", которая позднее была утверждена на саммите ЕС. Она подразумевает, в частности, сохранение таможенного партнерства Северной Ирландии одновременно с ЕС и Соединенным Королевством.

Если голосование по соглашению состоится 19 октября, в нем примут участие 639 депутатов. Для одобрения сделки необходимо 320 голосов. При этом у Консервативной партии Джонсона совместно с союзниками из североирландской Демократической юнионистской партии - 319 голосов. Если парламент не поддержит сделку, Джонсон должен будет попросить Брюссель о продлении срока для "Брекзита".

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