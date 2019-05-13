 В Литве проходит решающий тур выборов президента | Новости из Германии о Европе | DW | 26.05.2019

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Европа

В Литве проходит решающий тур выборов президента

На главный государственный пост в Литве претендуют экс-министр финансов Ингрида Шимоните и экономист Гитанас Науседа.

Премьер-министр Ливы Саулюс Сквернялис (слева), экс-министр финансов Ингрида Шимоните (в центре) и экономист Гитанас Науседа

Премьер-министр Ливы Саулюс Сквернялис (слева), экс-министр финансов Ингрида Шимоните (в центре) и экономист Гитанас Науседа

В Литве в воскресенье, 26 мая, проходит второй тур выборов главы государства. На пост президента претендуют экс-министр финансов Ингрида Шимоните и литовский политик и экономист Гитанас Науседа.

В первом туре, состоявшемся 12 мая, их разделяло немногим менее процента. Шимоните, являющаяся кандидатом от консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы", набрала 31,31 процента голосов.

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За бывшего советника президента литовского SEB banka, о поддержке которого 24 мая заявил "Союз крестьян и "зеленых" Литвы", проголосовали 30,94 процента избирателей.

Избирательные участки в стране 26 мая открываются в 07.00 по местному времени (совпадает с московским) и продолжат работу до 20.00.

Науседа во втором туре проголосовал досрочно.

Об электорате 

Как ранее сообщил DW руководитель Spinter tyrimai Игнас Зокас, сторонники Шимоните - это в основном жители крупных городов, с хорошим образованием и высоким уровнем доходов.

Электорат Гитанаса Науседы, по выражению Зокаса, "рассредоточен" - экономиста поддерживают представители разных слоев общества, как из больших городов, так и из сельских регионов.

Всего за пост президента Литовской Республики боролись девять кандидатов. Глава государства избирается на 5 лет и не более чем на два срока подряд. С мая 2009 года этот пост занимает Даля Грибаускайте.

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