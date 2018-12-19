 В Литве двое мужчин осуждены за шпионаж в пользу России | Новости из Германии о Европе | DW | 20.06.2019

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Европа

В Литве двое мужчин осуждены за шпионаж в пользу России

Оба фигуранта приговорены к длительным срокам лишения свободы. Они признаны виновными в том, что на протяжении ряда лет фотографировали военный аэродром в Шяуляе и передавали снимки России.

Самолеты НАТО на аэродроме в Шяуляе

Самолеты НАТО на аэродроме в Шяуляе

В Литве двое мужчин приговорены судом в Шяуляе к длительным срокам лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу России. Оба фигуранта признаны виновными в передаче информации российской разведке и приговорены к 4 годам и 9 месяцам заключения каждый, сообщила генеральная прокуратура в Вильнюсе в четверг, 20 июня.

Контекст

Более 500 солдат бундесвера отправляются в Литву для усиления НАТО в Восточной Европе. По словам литовского президента Дали Грибаускайте, для ее страны это "исторический рубеж". (20.01.2017)

НАТО планирует усилить присутствие в Восточной Европе. В связи в этим в Берлине обсуждается возможность переброски солдат бундесвера в Литву. Эти планы поддерживают и в других странах Балтии. (30.04.2016)

Из сообщения следует, что фигуранты, 1966 и 1961 годов рождения, на протяжении целого ряда лет фотографировали территорию и коммуникационные структуры военного аэродрома в Шяуляе и затем передавали эти снимки российской разведке. Их задержали в конце 2017 года. На закрытом судебном заседании оба признали свою вину, сообщило агентство BNS со ссылкой на представителя суда.

В Шяуляе дислоцированы самолеты стран НАТО, которые патрулируют воздушное пространство над Эстонией, Латвией и Литвой.

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    Автор: Александра Елкина


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