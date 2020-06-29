 В Ливии неизвестные самолеты атаковали авиабазу | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.07.2020

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Мир

В Ливии неизвестные самолеты атаковали авиабазу

Ливийское Правительство национального согласия сообщило об атаке иностранной авиации на свою базу. Между тем армия Хафтара взяла ответственность за этот удар на себя.

авиабаза Эль-Ватыя

Авиабаза Эль-Ватыя

Ливийское Правительство национального согласия (ПНС) сообщило об атаке "иностранной авиации" на стратегически важную (в 100 километрах к юго-западу от Триполи) базу, на которой, согласно нескольким источникам, были размещены турецкие средства ПВО. Какая именно страна стоит за нападением, в распространенном в воскресенье, 5 июля, заявлении не сообщается.

Заместитель министра обороны ПНС Салах Намруш назвал нападение "тщетной и полной отчаяния попыткой" повысить мораль войск соперника ПНС, командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. По словам Намруша, ПНС ответит за эту акцию "в нужное время в нужном месте".

Между тем войска Хафтара, согласно заявлением источника ТАСС, уже взяли на себя ответственность за нападение на базу, которое было совершено в ночь на воскресенье. "ВВС Ливийской национальной армии атаковали боевую технику на базе Эль-Ватыя, - сообщил источник. - Были уничтожены размещенные там турецкие зенитные ракетные комплексы Hawk, радиолокационные системы и комплексы РЭБ KORAL".

При поддержке Турции войскам ПНС удалось переломить ход военного конфликта и вернуть контроль над рядом захваченных ЛНА территорий. В частности, авиабаза Эль-Ватыя была занята в мае.

Россия выступает в этом конфликте на стороне Хафтара. Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) утверждало, что Москва перебросила в Ливию несколько современных истребителей МиГ-29 с целью поддержать российских наемников, сражающихся за генерала Халифу Хафтара

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    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:48

Конференция по Ливии в Берлине: почему для Меркель важна поддержка Путина и Эрдогана?

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