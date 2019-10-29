В Ливане прошли массовые акции в поддержку и против властей

Тысячи демонстрантов собрались в воскресенье, 3 ноября, у президентского дворца в столице Ливана Бейруте, чтобы продемонстрировать поддержку главе государства Мишелю Ауну и его политическим реформам. Проправительственная демонстрация стала ответом на волну массовых антиправительственных протестов, длящихся в стране более двух недель и приведших 31 октября к отставке премьер-министра Саада Харири.

Мишель Аун обратился к гражданам страны с призывом сплотиться вокруг заявленных реформ. Выступление Ауна транслировалось на больших телевизионных экранах. "Площадей много, никто не должен призывать к противостоянию или сталкивать друг с другом отдельные демонстрации", - отметил глава государства.

"Люди восстали, потому что их права не соблюдаются. Люди потеряли доверие к государству, и это серьезная проблема. Мы должны восстановить его", - подчеркнул он.

При этом 84-летний президент отметил, что разработана дорожная карта для противодействия коррупции, восстановления экономики и формирования нового кабинета.

Антиправительственные акции не прекращаются

Министр иностранных дел и миграции, а также зять Ауна - Джебран Басиль, который является одним из объектов критики протестующих, также выступил перед участниками проправительственной акции возле дворца в Баабде.

Несмотря на отставку премьер-министра, митингующие 3 ноября продолжили свои протесты, собравшись на Площади мучеников в центре Бейрута. Они принесли с собой ливанские флаги, скандировали лозунги против коррупции и требовали улучшения ситуации в экономике. Демонстранты, в частности, требуют сформировать правительство технократов, способное провести ряд экономических реформ.

Причины недовольства: кризис экономики и коррупция

Протестное движение в Ливане уже более двух недель мобилизует представителей всех религий и возрастных групп. 27 октября около ста тысяч ливанцев выстроились в живую цепь протяженностью в 170 километров от Триполи на севере до Сура на юге страны. 28 октября демонстранты заблокировали многочисленные дороги, в частности, важнейшую автомагистраль, связывающую север и юг Ливана.

Протесты вспыхнули 17 октября. Поводом послужило намерение ливанского правительства ввести налог на телефонные звонки через WhatsApp и другие мессенджеры в размере шести долларов в месяц. Министр телекоммуникаций Ливана Мухаммед Шукир в ночь на 18 октября объявил об отмене "налога на WhatsApp", однако акции не прекратились.

Их причины связаны с системным кризисом в стране, при этом граждане выступают против коррупции, некомпетентного управления экономикой и элит, которые за 30 лет после окончания гражданской войны так и не смогли улучшить жизнь большинства ливанцев.

В июле парламент Ливана утвердил проект госбюджета на 2019 финансовый год, в котором дефицит был зафиксирован на уровне 7,5 процента.

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