 В Латвии приостановили вещание телеканала ″Россия РТР″ | Новости из Германии о Европе | DW | 31.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

В Латвии приостановили вещание телеканала "Россия РТР"

Решение о приостановке вещания "Россия РТР" в Латвии принято из-за "подстрекательских высказываний" в отношении Украины.

Символическая картинка: телевизионный пульт в руке на фоне телевизора

Латвийский Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) приостановил вещание телеканала "Россия РТР" на территории страны на три месяца. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 31 января.

Контекст

Кремль не вмешивается в политику телеканалов, намеренных показать фильм о Путине накануне выборов, заявил Дмитрий Песков. Мы так и подумали. Карикатура Сергея Елкина. (14.02.2018)

Национальный совет электронных СМИ Латвии на полгода запретил ретрансляцию в стране программ телеканала "РТР-Планета", принадлежащего ВГТРК. DW выяснила, в чем суть претензий Нацсовета. (08.04.2016)

Совет зафиксировал ряд нарушений в передачах "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "60 минут", посвященных Украине. "Подстрекательские высказывания и разжигание войны со стороны кремлевской пропаганды недопустимы на территории Латвии", - заявил заместитель председателя NEPLP Иварс Аболиньш.

Латвия проинформирует ЕС о приостановке вещания

В совете отметили, что также проинформируют о своем решении органы по вещанию Швеции и Евросоюза, поскольку телеканал "Россия РТР" зарегистрирован в Швеции. В ВГТРК в ответ назвали это решение "попыткой цензуры".

Национальный совет по электронным СМИ уже приостанавливал вещание телеканала "РТР-Планета" в Латвии: на полгода в 2016 году и на три месяца в 2014 году из-за разжигания вражды.

Смотрите также:

  • Вьетнамский солдат наблюдает за действиями фотожурналиста

    Свободе слова здесь не место?

    Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима

    Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

  • Китайские полицейские дискутируют с группой журналистов

    Свободе слова здесь не место?

    Китай, 176-е место: территория несвободы

    По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

  • Сирийский город Дурон

    Свободе слова здесь не место?

    Сирия, 177-е место: под пулями

    С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

  • Туркменская пара перед экраном телевизора

    Свободе слова здесь не место?

    Туркмения, 178-е место: мнимая независимость

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

  • Ким Чен Ын выступает перед журналистами

    Свободе слова здесь не место?

    КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила

    Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

  • Фоторепортер в Эритрее

    Свободе слова здесь не место?

    Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански

    Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena.

    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


Смотреть видео 03:52
Now live
03:52 мин

Закон о СМИ-"иноагентах" в России как способ наказания неугодных (15.11.2017)

Контекст

Свободе слова здесь не место?

Журналисты и блогеры в этих странах ежедневно подвергаются запугиваниям и нападениям. Государства, в которых действует наихудший для СМИ режим, - согласно рейтингу "Репортеров без границ". (30.04.2015)  

Ссылки в интернете

NEPLP aizliedz retranslēt “Rossija RTR” Latvijas teritorijā

Аудио- и видеофайлы по теме

Закон о СМИ-"иноагентах" в России как способ наказания неугодных (15.11.2017)  

Также по теме

Symbolbild russische Propaganda

The Telegraph: Российские телеканалы через Британию транслируют пропаганду 25.03.2018

Телеканалы из РФ через Великобританию распространяли "теории заговора" об отравлении Скрипаля, пишет The Telegraph. Посол Латвии в Лондоне заявляет, что британскому надзорному органу нужно принять меры.

Russland Putin am Laptop

"Проект" узнал об элитной недвижимости замглавы администрации Путина 23.01.2019

Семья и друзья Алексея Громова "выстроили бизнес вокруг подконтрольного ему медиарынка", утверждается в журналистском расследовании.

Republik Moldau Chisinau Parlament Außenansicht

Парламент Молдавии может ограничить вещание российских телеканалов 13.06.2017

В парламент Молдавии внесен законопроект об ограничении вещания российских телеканалов. Председатель парламента Канду сказал, что на карту поставлена информационная безопасность страны.

Реклама

Самые читаемые

Почему либеральный Запад именно сейчас осознал опасность Китая?  

Правила выдачи виз в ЕС: что может измениться для россиян  

Загадочный самолет вернулся из Венесуэлы в Москву  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно