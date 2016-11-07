 В лагере мигрантов в Греции произошли столкновения и пожар | Новости из Германии о Европе | DW | 15.10.2019

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Европа

В лагере мигрантов в Греции произошли столкновения и пожар

Пожару в лагере на острове Самос предшествовали столкновения между мигрантами. Они были эвакуированы и переселены в другие переполненные лагеря.

Пожар в лагере для беженцев на Самосе

Пожар в лагере для беженцев на Самосе

На греческом острове Самос вечером в понедельник, 14 октября, произошла массовая драка в переполненном лагере для беженцев. В конфликте участвовали беженцы из Сирии и Афганистана. По сообщению местных властей, не менее трех человек получили ножевые ранения, еще восемь были госпитализированы с затруднением дыхания.

Контекст

Тысячи беженцев вынуждены ютиться в порту греческого Пирея. Они хотят в Западную Европу, однако "балканский маршрут" перекрыт. И очередной саммит ЕС вряд ли решит их проблемы. (16.03.2016)

В прошлом году сотни тысяч беженцев проделали путь на север Европы по так называемому "балканскому маршруту". О том, что сейчас на нем происходит - в репортаже DW. (05.09.2016)

Полиция применила слезоточивый газ для разгона дерущихся, которые в ходе беспорядков устроили поджог. На борьбу с огнем была вызвана пожарная команда. Обитателей лагеря эвакуировали в не менее переполненный лагерь в городке Вати. В этом лагере, рассчитанном на максимум 650 человек, размещено свыше 5700 мигрантов.

Все другие лагеря для беженцев на островах Хиос, Самос, Лерос и Кос также безнадежно переполнены.

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    Автор: Андрей Гурков


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