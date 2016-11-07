В лагере мигрантов в Греции произошли столкновения и пожар

На греческом острове Самос вечером в понедельник, 14 октября, произошла массовая драка в переполненном лагере для беженцев. В конфликте участвовали беженцы из Сирии и Афганистана. По сообщению местных властей, не менее трех человек получили ножевые ранения, еще восемь были госпитализированы с затруднением дыхания.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона дерущихся, которые в ходе беспорядков устроили поджог. На борьбу с огнем была вызвана пожарная команда. Обитателей лагеря эвакуировали в не менее переполненный лагерь в городке Вати. В этом лагере, рассчитанном на максимум 650 человек, размещено свыше 5700 мигрантов.

Все другие лагеря для беженцев на островах Хиос, Самос, Лерос и Кос также безнадежно переполнены.

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