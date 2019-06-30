 В лагере близ Триполи от авиаудара погибли десятки беженцев | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.07.2019

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Мир

В лагере близ Триполи от авиаудара погибли десятки беженцев

В результате авианалета на лагерь беженцев в Триполи погибли не менее 44 человек. Правительство Ливии возложило вину на генерала Хафтара.

Лагерь беженцев в Таджуре после авианалета, 3 июля 2019 г.

Лагерь беженцев в Таджуре после авианалета, 3 июля 2019 г.

В результате авианалета на лагерь беженцев у границ столицы Ливии Триполи погибли не менее 44 человек, более 130 ранены. Об этом в среду, 3 июля, сообщила миссия ООН в Ливии. Попавший под удар лагерь беженцев находится в местности Таджура неподалеку от одной военной базы. В правительстве Ливии, признанным международным сообществом, заявляют, что ответственность лежит на главе самопровозглашенной "Ливийской национальной армией" (ЛНА) генерале Халифе Хафтаре.

Контекст

Ливийский генерал Хафтар начал вторую фазу наступления на столицу страны Триполи. Ведущие европейские страны по-разному относятся к Хафтару. DW рассказывает, в чем различия позиций. (23.04.2019)

Берлину необходимо взять на себя руководящую роль в политике Евросоюза по отношению к Ливии и попытаться прекратить соперничество между Францией и Италией в этом вопросе, считает обозреватель FAZ. (18.04.2019)

Среди погибших преимущественно африканские мигранты, которые изначально направлялись в Европу. В лагерях, подобных тому, который попал под авианалет, находятся тысячи беженцев. Эти учреждения находятся под контролем правительства Ливии. Правозащитники и представители ООН описывают обстановку в лагерях как "античеловеческую". Ранее, в понедельник, ЛНА, объявившая наступление на Триполи, объявила о грядущем проведении тяжелых авианалетов на город, - после того, как другие военные действия не принесли результата. При этом факт проведения нынешнего авианалета в ЛНА отрицают.

75-летний генерал Халифа Хафтар - бывший соратник Муамара Каддафи, пришедшего к власти после свержения монархии в 1969 году и убитого в 2011 году.  Однако с 90-х годов Хафтар стал одним из самых влиятельных противников Каддафи.

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