 В Кётене прошла демонстрация правых радикалов после гибели мужчины | Новости из Германии о Германии | DW | 10.09.2018

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Германия

В Кётене прошла демонстрация правых радикалов после гибели мужчины

В Кётене на востоке Германии 22-летний немец умер вследствие сердечного приступа после конфликта с группой афганцев. Власти призывают "давать отпор любым попыткам сделать из Кётена второй Хемниц".

Место гибели мужчины в Кётене

Место гибели мужчины в Кётене

В восточнонемецком городе Кётен (федеральная земля Саксония-Анхальт) в результате уличного конфликта с участием мигрантов из Афганистана в воскресенье, 9 сентября, скончался 22-летний гражданин Германии.

Причина смерти - сердечная недостаточность

По сообщениям информагенств, на одной из детских площадок города трое уроженцев Афганистана выясняли со своей знакомой, от кого она забеременела. К ним подошел молодой немец со своим братом, который, как утверждает dpa, был известным в Кётене правым экстремистом.

Возникла драка, один из немцев упал на землю и скончался. По данным полиции, утверждения о том, что упавшему нанесли удар ногой по голове, не подтвердились. Двое афганцев-участников конфликта задержаны. Одного из них подозревают в нанесении опасных телесных повреждений, другого - в нанесении телесных повреждений со смертельным исходом. Задержанные были известны полиции в связи с рядом мелких правонарушений и нанесением легких телесных повреждений. 

В то же время, как сообщает полиция, вскрытие показало, молодой человек умер от сердечной недостаточности, а утверждения, что смерть наступила вследствие телесных повреждений, подтверждения не находят. Сообщается также, что умерший и ранее страдал сердечным заболеванием.

В Кётене состоялись две демонстрации

Вечером в воскресенье в городе, где проживают около 26 тысяч человек, состоялась массовая демонстрация, инициированная в соцсетях группировками правого толка. Она собрала около 2,5 тысяч участников, как жителей Кётена, так и приехавших в город националистов. Местная полиция, усиленная подкреплением из Нижней Саксонии и Берлина, не допустила актов насилия в ходе протестной акции, которая после относительно мирного начала приобрела агрессивный националистический характер. 

Левые организации в свою очередь, организовади контрдемонстрацию, собрав не нее около 200 участников.

"Не допустить, чтобы из Кётена получился второй Хемниц"

Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райер Хаселофф (Reiner Haseloff) предостерег от "инструментализиации" случая. Он заявил, что нельзя допустить, чтобы из Кётена получился "второй Хемниц". Министр внутренних дел земли Хольгер Шталькнехт (Holger Stahlknecht) призвал к благоразумию. Он "полностью понимает" граждан, обеспокоенных ситуацией, и пообещал использовать все методы для расследования. Еще один региональный политик, Уве Шульц (Uwe Schulze), заявил, что в правовом государстве Германии "будет главенствовать право". Он признал, что события в Хемнице и Кётене "плохи", и призвал правительство Германии задуматься, в каком виде оно хочет в целом формировать миграцию.

26 августа в саксонском городе Хемнице был убит в драке 35-летний мужчина, полиция задержала двух подозреваемых в убийстве, которые запрашивали в Германии статус беженца. Еще один человек находится в розыске. В связи с преступлением в городе состоялись митинги и демонстрации как против миграционной политики властей, так и против ксенофобии. В их ходе произошли столкновения с полицией, иногда акции перерастали в массовые беспорядки.

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    Автор: Ирина Филатова


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