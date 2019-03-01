 В Красноярске открылась Универсиада | Новости из Германии о России | DW | 02.03.2019

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Россия

В Красноярске открылась Универсиада

29-я зимняя Универсиада открылась в Красноярске. Впервые зимние Студенческие игры проходят в России.

Церемония открытия Универсиады в Красноярске

Церемония открытия Универсиады в Красноярске

29-е Всемирные зимние студенческие игры открылись в субботу, 2 марта, в российском Красноярске. Церемония открытия началась в 16.19 по московскому времени. Впервые в истории зимняя Универсиада проходит в России. Соревнования продлятся до 12 марта. В церемонии открытия участвовали деятели поп-культуры, а также олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Контекст

Работающий в России немецкий журналист Штефан Шолль оценил для DW итоги Всемирной летней Универсиады в Казани и объяснил, почему в Европе уделяют мало внимания этим соревнованиям. (17.07.2013)

Известный немецкий гимнаст Фабиан Хамбюхен рассказал DW об атмосфере на Всемирной летней Универсиаде в Казани и о том, почему ему не хватало интереса СМИ к этому событию. (17.07.2013)

В рамках Универсиады будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта, в том числе в биатлоне, горнолыжном спорте, хоккее с шайбой, фигурном катании. В программу впервые включены также такие дисциплины, как лыжное ориентирование и хоккей с мячом. Среди российских участников - двукратный чемпион мира по сноуборду Дмитрий Логинов, чемпион мира по фристайлу Максим Буров, призёры чемпионатов мира Софья Просвирнова (шорт-трек), Наталья Соболева (сноуборд), Любовь Никитина (фристайл), Максим Ковтун (фигурное катание) и другие.

В 2013 году летняя Универсиада проходила в Казани - впервые на российской территории после распада СССР. За 40 лет до того, в 1973 году, летние Студенческие игры принимала Москва. Летняя Универсиада, которая проходит в один год с зимней, состоится в итальянском Неаполе. Двумя годами ранее зимняя Универсиада проходила в Казахстане.

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