В Косово парламент отправил в отставку правительство

Парламент Косово в среду, 25 марта, большинством голосов вынес вотум недоверия правительству Альбина Курти, которое продержалось у власти всего шесть недель. По информации агентства dpa, причиной политического кризиса стали разногласия между партнерами по коалиции - партией "Самоопределение" (Vetövendosje) и Демократической лигой Косово (LDK) - в выборе стратегии борьбы с коронавирусом.

Представитель "Самоопределения" Курти выступал против объявления в стране чрезвычайного положения и отправил в отставку главу МВД Агима Велиу, который представлял LDK. Велиу настаивал на необходимости ввести режим ЧП.

В Косово, по разным данным, от 63 до 71 человек заражены коронавирусом, один человек погиб от последствий заражения. Во время голосования все депутаты сидели в зале в защитных масках и соблюдали безопасную дистанцию в полтора метра. Против правительства проголосовала и просербская партия "Сербский список".

В 2008 году Косово в одностороннем порядке объявило о независимости от Сербии. Правительство в Белграде по-прежнему считает Косово одной из своих провинций. Россия и Китай не признают независимости Косово.

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