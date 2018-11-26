 В космической отрасли России выявлены нарушения на 50 млрд рублей | Новости из Германии о России | DW | 30.05.2019

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Россия

В космической отрасли России выявлены нарушения на 50 млрд рублей

Годом ранее только в "Роскосмосе" было выявлено нарушений почти на 800 млрд рублей. В Счетной палате столь большой разрыв объяснили изменениями в регулировании и оценке нарушений.

Стенд Роскосмоса на Петербургском экономической выставке

Счетная палата России выявила за 2018 год нарушения в космической отрасли страны на 50 млрд рублей. Это на 730 с лишним миллиардов меньше, чем годом ранее, однако столь большой разрыв связан "с изменениями в регулировании и оценке нарушений", заявил глава СП Алексей Кудрин в Совете Федерации в среду, 29 мая.

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"В прошлом году нарушения в космической отрасли мы выявляли, но они иного масштаба. Только по проверкам, не подпадающим под грифы ограничения информации, объем выявленных нарушений составил около 50 млрд рублей", - сказал Кудрин. Он напомнил, что в 2017 году только на нарушения "Роскосмоса" пришлось 785,5 млрд рублей.

Ранее Кудрин заявлял, что "Роскосмос" является рекордсменом по финансовым нарушениям: в 2017 году 40 процентов нарушений, выявленных СП, пришлось именно на российское космическое ведомство. В целом, за 2018 год Счетная палата выявила нарушений на 772 млрд рублей.

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