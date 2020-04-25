 В Корейской ассоциации сообщили о состоянии здоровья Ким Чен Ына | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.04.2020

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Мир

В Корейской ассоциации сообщили о состоянии здоровья Ким Чен Ына

По данным агентства Reuters, спецпоезд северокорейского лидера был замечен в районе Вонсана на востоке КНДР.

Ким Чен Ын

Ким Чен Ын

Противоречивая информация поступает о состоянии здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына. Так, глава Корейской ассоциации дружбы, созданной для поддержания международных связей с КНДР, выразил уверенность, что сведения о тяжелом состоянии председателя Трудовой партии Кореи (ТПК), который 15 апреля впервые за долгие годы не присутствовал на торжественных мероприятиях по случаю годовщины со дня рождения Ким Ир Сена, "ложны и злонамеренны". Соответствующую запись Алехандро Као де Бенос де Лес Перес разместил в субботу, 25 апреля, в Twitter.

Дипломат также рекомендовал журналистам аккуратнее подходить к проверке источников информации.

Корейская ассоциация дружбы базируется в Испании, однако официально признана властями КНДР.

Государственные СМИ Северной Кореи в последний раз сообщали о местонахождении Кима 11 апреля - тогда он присутствовал на заседании политбюро ЦК ТПК по вопросам внутренней политики.

Спецпоезд лидера КНДР замечен на востоке страны

Агентство Reuters со ссылкой на три источника передало, что Китай направил в Северную Корею для консультаций команду экспертов, включая медицинских специалистов. Кроме того агентство со ссылкой на мониторинговый сайт 38 North, специализирующийся на сборе аналитической информации о КНДР, передало, что спецпоезд Ким Чен Ына в период с 21 по 23 апреля находился в районе северокорейского Вонсана на востоке страны. Близ этого города, в частности, находится морской курорт Кальма, который ранее неоднократно инспектировал Ким Чен Ын. В своих выводах аналитики 38 North опирались на снимки со спутника. По их оценкам, эти данные "придают веса сообщениям о том, что Ким находится в элитном секторе на восточном побережье страны".

Передал благодарность

Между тем государственное радио КНДР утром в воскресенье, 26 апреля, сообщило об активной деятельности лидера страны. В сообщении отмечается, что "товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиён". В какой форме передана благодарность, не уточняется.

Японские СМИ сообщили о "вегетативном состоянии" Кима

Между тем издаваемый в Токио еженедельный журнал Shūkan Gendai  в свою очередь утверждает, что северокорейский лидер находится в "вегетативном состоянии" после перенесенной ранее в этом месяце операции на сердце. Издание при этом ссылалось на медика, который якобы присутствовал при операции. Пхенчхан по линии агентства ЦТАК эту информацию не подтверждал.

Вегетативное состояние зачастую возникает в результате травмы головного мозга, пациент может частично или полностью восстановиться и выйти из него, в то же время возможно и негативное течение, заканчивающееся летальным исходом.

Между тем вице-директор гонконгской спутниковой телесети HKSTV Цин Фэн на своей странице в китайской соцсети Weibo написала о возможной смерти лидера Северной Кореи. О ее посте информировало американское информационное издание International Business Times. Информация о посте также активно распространялась  в Twitter.

На момент публикации материала в китайском сервисе микроблогов Weibo сообщения уже не было, последняя запись Цин Фэн там датирована 24 апреля.

Ранее один из самых известных экспертов по Северной Корее, профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков в интервью DW высказал мнение, что отсутствующий на публике больше недели лидер КНДР Ким Чен Ын, скорее всего, не умер, однако, очевидно, имеет проблемы со здоровьем.

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    Автор: Григорий Аросев


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