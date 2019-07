В Конгрессе США требуют наказать 24 сотрудника ФСБ - по числу пленных украинских моряков

Сопредседатели Украинского кокуса (группы содействия) в Конгрессе США вынесли на обсуждение в Палату представителей законопроект, касающийся введения санкций против 24 высокопоставленных представителей ФСБ РФ, с целью добиться освобождения 24 украинских моряков, которые были задержаны Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Информация об этом опубликована в четверг, 18 июля, на сайте конгрессмена Марси Кэптур.

Полное название документа - "Акт о прекращении агрессивного вмешательства в свободу путем введения санкций против России". Из первых букв слов в его английском названии "Stopping Aggressive Incursions on Liberty by Ordering Russian Sanctions Act" складывается аббревиатура SAILORS, поэтому этот акт называется в Конгрессе сокращенно также The SAILORS Act ("Акт о моряках").

"Акт о моряках" Конгресса США, или The SAILORS Act

Его суть состоит в том, что за каждого украинского моряка, удерживаемого в российской тюрьме, должен быть наказан один представитель Федеральной службы безопасности (ФСБ) России или их приближенные.

Предполагается, что данные санкции останутся в силе до тех пор, пока Россия не отпустит на свободу всех 24 моряков и не вернет Украине три незаконно удерживаемые ею судна, которыми РФ завладела в Азовском море.

Кроме демократки Марси Кэптур, в работе над документом принимали участие еще три конгрессмена: ее однопартиец Майк Куигли, а также республиканцы Энди Харрис, и Брайан Фицпатрик. "США продолжают решительно осуждать опасное морское нападение, совершенное Россией на украинские корабли и незаконное задержание 24 украинских моряков", - говорится в совместном заявлении авторов законопроекта.

По мнению конгрессменов, факт задержания украинских моряков в ноябре 2018 года представляет собой "последний из серии деструктивных шагов, предпринятых Россией с целью подорвать демократическое развитие Украины и международную систему правопорядка".

Они призывают международное сообщество не оставаться равнодушным к тому, что "Россия расширяет сферу своей агрессии в Европе и по всему миру". В то же время подготовленный ими законопроект конгрессмены называют "мощным сигналом украинским морякам и их семьям о том, что американцы не забыли их героическую борьбу за то, чтобы Украина продолжала двигаться по пути демократического развития и суверенитета".

Конфликт России и Украины в Керченском проливе

25 ноября 2018 года российский спецназ захватил два украинских катера и буксир в Черном море на подходе к Керченскому проливу. В Киеве утверждают, что погранслужба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, пытавшихся пройти через Керченский пролив в Азовское море. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также повреждены морские суда. Позднее экипажи украинских судов - в общей сложности 24 человека - были арестованы.

В ФСБ России заявили, что катера и буксир, которые следовали из Одессы в Мариуполь, были задержаны за "пересечение государственной границы РФ" и за неправомерный заход во временно закрытую акваторию территориального моря России.

Европейский Союз ввел санкции в отношении восьми граждан РФ, причастных к конфликту близ Керченского пролива. Кроме того, штрафные меры в связи с инцидентом ввели США, Канада и Австралия.

Смотрите также:

Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России Сотрудничество между Украиной и Россией - на бумаге "Все вопросы, касающиеся Азовского моря и Керченского пролива, должны решаться только мирными средствами совместно или по соглашению Украины и России... " Это слова из преамбулы Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, заключенного в 2003 году.

Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России Конфликты в Керченском проливе: на каком основании? Согласно международному праву, торговые суда и военные корабли должны пользоваться в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства. Однако после аннексии Крыма Россией в марте 2014 года реальность в Азовском море начала все дальше отдаляться от этого правового принципа.

Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России ЕС критикует Россию Ситуация обострилась с открытием Керченского моста, соединяющего Таманский полуостров с Крымом. До этого, говорится в резолюции Европарламента от 25 октября 2018 года, проверки Россией кораблей в Азовском море совершались выборочно и не нарушали свободного движения судов и грузов. Но с весны 2018 года, по словам пресс-службы ЕС, Москва демонстративно создает препятствия для торгового судоходства.

Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России "Чрезмерные" проверки в Азовском море Суда, следующие из украинских портов и в украинские порты, на несколько часов задерживаются российскими пограничниками для досмотра. Порты, торговцы и перевозчики несут значительные убытки. Согласно данным, предоставленным Киевом, по состоянию на конец сентября 2018 года усиленным проверкам подверглись более 200 судов, среди которых 120 были под флагами стран ЕС.

Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России Аргументы России Тем временем российская сторона обвиняет в эскалации в Азовском море украинцев. Так, в конце марта 2018 года Украина задержала в Азовском море и впоследствии конфисковала зарегистрированное в Крыму рыболовецкое судно "Норд".

Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России Керченский кризис Самый крупный до сих пор инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября, когда рейд украинских военных кораблей из Одессы в Азовское море завершился обстрелом со стороны российских пограничников, которые утверждали что украинцы нарушают российскую границу, и задержанием украинских военных. Все три судна были задержаны и отправлены в порт Керчи.

Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России "Незаконно пересекли границу и вошли в территориальные воды" ФСБ России заявляет, что украинские корабли "незаконно пересекли границу и вошли в территориальные воды". На заседании Совбеза ООН заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский объяснил силовое задержание кораблей тем, что "было подозрение, что они могли перевозить радикалов, которые угрожали взорвать Керченский мост".

Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России "Чей Крым" - на этот раз об этом речь не идет Как рассказал DW профессор мюнхенского Университета бундесвера Даниэль-Эразмус Хан, вопросы прохождения Керченского пролива регулируются так же, как и вопросы прохождения Босфора или любого другого пролива мира. "Согласно Конвенции по морскому праву от 1982 года, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив. Для этого не нужны никакие разрешения России", - отметил эксперт. Автор: Евгений Тейзе