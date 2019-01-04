 В Конгрессе США призывают сохранить санкции против компаний Дерипаски | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

В Конгрессе США призывают сохранить санкции против компаний Дерипаски

Министерство финансов США ранее объявило о снятии санкций с компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго" Олега Дерипаски. Теперь в Конгресс внесена резолюция об их сохранении.

Олег Дерипаска

Олег Дерипаска

Лидер Демократической партии в Сенате США Чак Шумер внес в Конгресс резолюцию, которая направлена против решения американского министерства финансов снять санкции с подконтрольных Олегу Дерипаске компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго". Об этом стало известно в субботу, 5 января.

Контекст

О влиянии западных санкций на экономику России и стратегию развития российских корпораций шла речь на конференции рейтингового агентства S&P Global Ratings в Москве. Детали - у DW. (13.11.2018)

Почему выборы главы Хакасии стали уникальными, как выиграл кандидат от КПРФ Валентин Коновалов и имеет ли к этому отношение оказавшийся в санкционном списке США Олег Дерипаска? Ответы DW. (14.11.2018)

Чтобы сохранить санкции в отношении этих компаний в силе, резолюцию следует принять до 18 января, пишет The New York Times. Документ сначала должно будет поддержать большинство в обеих платах Конгресса, а затем он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

Дерипаска остается в санкционных списках

Минфин США 19 декабря объявил о снятии через 30 дней ограничений в отношении компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго". Все три российские компании пошли на "существенную реструктуризацию" и изменения в корпоративном управлении, а также согласились на "беспрецедентную прозрачность", считают в министерстве. При этом бизнесмен Олег Дерипаска останется в санкционном списке, его активы будут по-прежнему блокированы.

Смотрите также:

  • Вид на Пикалево

    Пикалево сегодня: от завода Дерипаски до помидоров в теплицах

    Стратегия выживания

    В кризисные для России 90-е годы благодаря работе заводов Пикалево был одним из богатейших городов Ленинградской области. Сейчас же моногород живет на дотации, как и многие другие из 319 моногородов России.

  • Пикалево

    Пикалево сегодня: от завода Дерипаски до помидоров в теплицах

    Зона покрытия

    В воздухе над Пикалевом нависла особая пыль. Ее источник - три соседствующих друг с другом завода, которые производят цемент, глинозем и соду. За сутки она покрывает тонким ровным слоем припаркованные неподалеку машины, деревья и могильные плиты на кладбище у завода.

  • Завод ООО БазэлЦемент-Пикалево

    Пикалево сегодня: от завода Дерипаски до помидоров в теплицах

    Под тенью санкций

    Главный градообразующий завод ООО "БазэлЦемент-Пикалево", который принадлежит олигарху Олегу Дерипаске, пока напрямую не пострадал от антиамериканских санкций. Но риск сокращений и оптимизации на производстве есть: завод производит глинозем, который применяется в алюминиевом производстве. Кроме того, по данным завода, более 10 процентов продукции завода уходит на экспорт.

  • Теплицы в Пикалеве

    Пикалево сегодня: от завода Дерипаски до помидоров в теплицах

    Томаты против санкций

    Одна из стратегий избавления от отраслевой монозависимости - привлекать в город инвестиции и открывать новые предприятия. Так, в 2014-м году на окраине Пикалева построили современные теплицы, где выращивают томаты, огурцы и салат.

  • Женщины Пикалева на работе в теплице

    Пикалево сегодня: от завода Дерипаски до помидоров в теплицах

    Альтернатива заводу

    По данным холдинга "Эко-культура", большинство сотрудников теплицы - это жители Пикалева, в основном женщины. К 2022 году тепличное хозяйство пранируют расширить, появится тысяча новых рабочих мест. Для сравнения: на заводах города сейчас работает более трех тысяч человек.

  • Центральная площадь Пикалева

    Пикалево сегодня: от завода Дерипаски до помидоров в теплицах

    Ни кино, ни протестов

    Центральная площадь Пикалева, на которой не бывает протестных митингов, и единственный дом культуры на ней, который, впрочем, посещают немногие. В городе нет кинотеатра и всего один ночной клуб. На концерты и праздники пикали - так называют местных жителей - ездят в соседний город Тихвин. Там же играют свадьбы.

  • Стадион Металлург в Пикалеве

    Пикалево сегодня: от завода Дерипаски до помидоров в теплицах

    Бег с препятствиями

    Стадион "Металлург", построенный в советские годы, находится через дорогу от завода и больше им не финансируется. На асфальтированных дорожках тренируется команда местных легкоатлетов. С каждым годом все труднее находить деньги, чтобы вывозить спортсменов на областные и общероссийские соревнования.

  • Мусорные баки в Пикалеве

    Пикалево сегодня: от завода Дерипаски до помидоров в теплицах

    Мусорный кризис

    В 2010-х местные активисты пытались наладить раздельный сбор мусора. Попытка провалилась. Весь городской мусор вывозят на небольшую свалку за городом. Его вываливают слоями, не засыпая между ними землю - ее на свалке просто нет. Аналогичная проблема была во время мусорного кризиса в Волоколамске и Коломне.

  • Доска объявлений в Пикалеве

    Пикалево сегодня: от завода Дерипаски до помидоров в теплицах

    Работа всем

    По данным местных властей, в Пикалеве нет безработицы. На 50 официальных безработных приходится впятеро больше вакансий. Но маленькие зарплаты не привлекают пикалей, и те уезжают на работу в Тихвин или соседний Бокситогорск.

  • Дорожный знак на выезде из Пикалева

    Пикалево сегодня: от завода Дерипаски до помидоров в теплицах

    Уезжать или оставаться

    По данным местных опросов, 99 процентов пикалевской молодежи мечтает уехать в Санкт-Петербург или другие города по соседству. Чиновники надеются, что в город вернутся молодые семьи или те, кому не понравится жизнь в больших городах.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 26:10
Now live
26:10 мин

Нуланд в "Немцова.Интервью": Я правда провела полгода с советскими рыбаками

Контекст

Пикалево сегодня: от завода Дерипаски до помидоров в теплицах

Как выживает знаменитый Пикалево и грозят ли ему антироссийские санкции против Олега Дерипаски - в фоторепортаже DW. (01.06.2018)  

Ссылки в интернете

США расширили санкции против России  

Аудио- и видеофайлы по теме

Нуланд в "Немцова.Интервью": Я правда провела полгода с советскими рыбаками  

Песня о тяжелой жизни олигархов в кризис - "Заповедник"  

В Европе критикуют Кремль за блокировку сайта Навального  

Также по теме

St. Petersburg International Economic Forum Matthias Warnig

Немецкий глава совета директоров "Русала" ушел в отставку из-за санкций 26.12.2018

Маттиас Варниг работал в "Русале" с 2012 года. Он также входит в число руководителей "Роснефти" и "Северного потока-2".

Oleg Deripaska

Акции "Русала" выросли на 25 процентов в связи с планами США снять санкции 20.12.2018

Подорожание акций "Русала" связано с планами США снять ограничения с компании. Однако ее представители призвали инвесторов проявлять осторожность при работе с их ценными бумагами.

Finanzministerium USA

США расширили санкции против России 19.12.2018

В санкционный список включены 18 россиян, 15 из которых являются сотрудниками ГРУ. В то же время ограничения, введенные против En+, "Русала" и "Евросибэнерго", будут отменены.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Взрыв в Магнитогорске, или Трудности эпохи тотального вранья  

Комментарий: WADA опозорилась в допинговом скандале с Россией  

NASA отложило визит главы "Роскосмоса" Рогозина в США  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно