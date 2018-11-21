 В Конгрессе США изучат переписку Иванки Трамп | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.11.2018

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Мир

В Конгрессе США изучат переписку Иванки Трамп

Дочь президента США не менее чем в 100 случаях связывалась с представителями администрации со своего частного адреса.

Иванка Трамп

Иванка Трамп

Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США проведет расследование случаев использования дочерью американского президента Иванкой Трамп, исполняющей функции советника главы государства на безвозмездной основе, личной электронной почты для правительственных целей. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщил член нижней палаты демократ Элайджа Каммингс.

Газета The Washington Post сообщила ранее, что не менее чем в ста случаях Иванка Трамп связывалась с представителями администрации со своего частного адреса.

Расследование будет запущено в январе 2019 года, после того как демократы официально получат контроль над Палатой представителей, добиться которого им удалось по итогам промежуточных выборов в Конгресс США 6 ноября. 

Параллели с Клинтон

Внимание к Иванке Трамп приковано из-за скандала в 2015 году вокруг Хиллари Клинтон, которая  в бытность госсекретарем США использовала личную почту в служебных целях в нарушение действующего регламента.

Контекст

Старшая дочь президента США будет работать в Белом Доме в личном кабинете. Она не будет занимать официальных постов в администрации, однако получит доступ к секретной информации. (21.03.2017)

Еврейским организациям в США угрожают, еврейские кладбища - оскверняют. После вступления Дональда Трампа в должность президента в стране возросло число инцидентов на почве антисемитизма. (28.02.2017)

Этот факт активно использовал в предвыборной агитации Дональд Трамп, который требовал привлечь свою соперницу в борьбе за пост президента США к суду.

Позднее Клинтон передала внешнеполитическому ведомству всю свою рабочую переписку (55 тыс. писем), а личную (более 30 тыс. писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике.

В 2016 году Джеймс Коми в качестве директора ФБР вел расследование этого инцидента. Обвинения Клинтон сначала не были предъявлены, однако в октябре следствие было возобновлено. Позднее, за два дня до выборов президента США, Федеральное бюро расследований пришло к выводу о неподсудности Клинтон.

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    Автор: Илья Коваль


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