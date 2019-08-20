 В Конго от кори умерли уже более 6 тысяч человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

В Конго от кори умерли уже более 6 тысяч человек

Число жертв эпидемии кори втрое превышает число жертв эпидемии Эболы. Это самая масштабная вспышка кори во всем мире, констатирует Всемирная организация здравоохранения.

Очередь на прививку от кори в Демократической республике Конго

Очередь на прививку от кори в Демократической республике Конго

В Демократической Республике Конго (ДРК) в результате эпидемии кори умерли уже 6 тысяч человек - почти втрое больше, чем в результате эпидемии лихорадки Эбола. Это самая крупная в мире вспышка заболевания корью в настоящее время, объявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду, 8 января.

"Мы делаем все возможное, чтобы взять эпидемию под контроль. Ни один ребенок не должен подвергаться ненужному риску смерти от болезни, которую можно предотвратить простой прививкой", - сказала глава отдела ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти.

Контекст

Всплеск заболеваемости корью в России побудил Роспотребнадзор объявить о кампании по борьбе с ней. Некоторые считают корь "завозной". У карикатуриста Сергея Елкина другое объяснение. (14.03.2019)

С марта 2014 года более 23 тысяч человек заразились вирусом Эбола. По меньшей мере 9 350 из них погибли. С начала 2015 года число новых случаев заражения стало сокращаться, однако болезнь все еще не побеждена. (23.02.2015)

Проблемы с вакцинацией населения

Эпидемия кори в ДРК началась около года тому назад. В стране, по данным ВОЗ, зарегистрировано уже 310 тысяч случаев этого заболевания. В 2019 году 18 млн детей в возрасте до пяти лет были привиты от кори. В то же время во многих регионах ДРК уровень вакцинации населения остается низким из-за конфликтов, плохой инфраструктуры и нехватки средств.

Демократическая Республика Конго также страдает от эпидемии Эболы, вспыхнувшей более года тому назад. От смертоносного вируса, которым инфицированы почти 3400 человек, умерли уже около 2230 больных лихорадкой.

Смотрите также:

  • Полицейские Далласа оцепляют подходы к дому медсестры, у которой обнаружен вирус Эбола

    Вирус Эбола: угроза глобальной эпидемии нарастает

    Даллас, США

    Техасские полицейские оцепляют подходы к дому медсестры, у которой обнаружен вирус Эбола. Это второй случай заражения опасной болезнью за пределами Западной Африки, о котором стало известно широкой общественности. До этого в испанской столице Мадриде заболела 44-летняя медсестра, ухаживавшая за пациентом с диагнозом Эбола.

  • Карта распространения вируса Эбола в Западной Африке

    Вирус Эбола: угроза глобальной эпидемии нарастает

    Мелианду, Гвинея

    Все началось в деревне Мелианду в Гвинее. 6 декабря 2013 года здесь умер двухлетний ребенок, который, видимо, и стал первой жертвой нынешней эпидемии вируса Эбола. Вскоре он убил сестру, мать и бабушку ребенка. В марте 2014 года министерство здравоохранения Гвинеи оповестило Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке болезни. Сегодня эпидемией охвачены Гвинея, Сьерра-Леоне и Либерия.

  • Врач в защитном костюме проводит дезинфекцию

    Вирус Эбола: угроза глобальной эпидемии нарастает

    Женева, Швейцария

    Вирус Эбола передается при прямом контакте с жидкостями человека - кровью, выделениями, рвотной массой. Поэтому в особой опасности члены семьи больного, а также медицинский персонал. Однако они вполне эффективно могут обезопасить себя с помощью защитных костюмов и тщательной дезинфекции, утверждает штаб-квартира ВОЗ в Женеве. Тем не менее вирусом заразились уже свыше 400 медработников.

  • Университетская клиника Франкфурта-на-Майне

    Вирус Эбола: угроза глобальной эпидемии нарастает

    Франкфурт-на-Майне, Германия

    14 октября умер 56-летний сотрудник ООН, заразившийся в Либерии и перевезенный в Лейпциг на лечение. Тем временем в изоляторе университетской клиники Франкфурта-на-Майне медики борятся за жизнь еще одного пациента с диагнозом Эбола. Как заявил 13 октября министр здравоохранения ФРГ Херман Грёэ (Hermann Gröhe), вероятность вспышки смертоносной болезни в самой Германии "очень, очень низкая".

  • В лондонском аэропорте Хитроу авиапассажиру меряют температуру

    Вирус Эбола: угроза глобальной эпидемии нарастает

    Лондон, Великобритания

    В крупнейшем аэропорте Европы Хитроу 14 октября начался специальный медицинский осмотр пассажиров, прибывающих из стран, затронутых Эболой. 17 октября британские власти объявили, что измерение температуры и анкетирование будут проводиться во всех аэропортах Лондона, а также в Манчестере и Бирмингеме. Аналогичные меры уже применяются, к примеру, в США, Канаде, Франции, Чехии, Казахстане.

  • Разъяснительная работа о лихорадке Эбола в Сенегале

    Вирус Эбола: угроза глобальной эпидемии нарастает

    Дакар, Сенегал

    ВОЗ 17 октября официально объявила о том, что вспышку вируса Эбола в Сенегале можно считать законченной. Единственный случай заражения был зафиксирован 29 августа у молодого человека, прибывшего в Дакар из соседней Гвинеи. Его удалось вылечить, и он уже вернулся на родину. В Сенегале среди населения развернута широкая разъяснительная работа об опасности вируса и методах профилактики.

  • Групповое фото участников АСЕМ в Милане

    Вирус Эбола: угроза глобальной эпидемии нарастает

    Милан, Италия

    Борьба с вирусом Эбола обсуждалась 16-17 октября на саммите форума "Европа - Азия" (АСЕМ) в Милане. В заключительном заявлении встречи, в которой участвовали около 50 глав государств и правительств, отмечается, что вирус "представляет серьезную угрозу для здоровья и безопасности во всем мире". В документе подчеркивается необходимость выработки общей стратегии противодействия заболеванию.

    Автор: Петер Хилле, Андрей Гурков


Смотреть видео 02:14

Отказ от вакцинации: некоторые родители не ставят прививки, врачи бьют тревогу (26.04.2019)

Контекст

Вирус Эбола: угроза глобальной эпидемии нарастает

В Западной Африке жертвами лихорадки Эбола стали уже более 4500 человек. С начала октября сообщения о смертях пациентов и о случаях заражения все чаще поступают из США и Европы. (17.10.2014)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Отказ от вакцинации: некоторые родители не ставят прививки, врачи бьют тревогу (26.04.2019)  

Сенсация в поисках противоядия лихорадке Эбола?  

Как готовят немецких добровольцев к борьбе с Эболой?  

Также по теме

Masernwelle in der Ukraine

В Украине около 60 тыс. человек заболели корью за полгода 20.08.2019

В Украине продолжается эпидемия кори. С начала 2019 года заболели около 60 тыс. человек, 18 из них умерли от осложнений.

Infektion - Kind mit Masern

ВОЗ сообщила об утроении числа заболевших корью в мире 13.08.2019

За первые шесть месяцев 2019 года в мире было зафиксировано в три раза больше случаев заражения корью, чем в аналогичный период год назад, сообщает ВОЗ. Общее число заболевших достигло самой высокой отметки с 2006 года.

BG Ebola-Ausbruch im Kongo

Число жертв Эболы в ДР Конго превысило 2000 человек 30.08.2019

Власти ДР Конго не могут остановить вспышку Эболы, которая началась год назад. В соседней Уганде также зафиксированы случаи заражения.

Реклама

Самые читаемые

В Иране разбился украинский пассажирский самолет  

Иран грозит жесткой реакцией в случае ответа США на удар по базам в Ираке  

Иран нанес удары по американским военным базам в Ираке  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно