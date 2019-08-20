В Конго от кори умерли уже более 6 тысяч человек

В Демократической Республике Конго (ДРК) в результате эпидемии кори умерли уже 6 тысяч человек - почти втрое больше, чем в результате эпидемии лихорадки Эбола. Это самая крупная в мире вспышка заболевания корью в настоящее время, объявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду, 8 января.

"Мы делаем все возможное, чтобы взять эпидемию под контроль. Ни один ребенок не должен подвергаться ненужному риску смерти от болезни, которую можно предотвратить простой прививкой", - сказала глава отдела ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти.

Проблемы с вакцинацией населения

Эпидемия кори в ДРК началась около года тому назад. В стране, по данным ВОЗ, зарегистрировано уже 310 тысяч случаев этого заболевания. В 2019 году 18 млн детей в возрасте до пяти лет были привиты от кори. В то же время во многих регионах ДРК уровень вакцинации населения остается низким из-за конфликтов, плохой инфраструктуры и нехватки средств.

Демократическая Республика Конго также страдает от эпидемии Эболы, вспыхнувшей более года тому назад. От смертоносного вируса, которым инфицированы почти 3400 человек, умерли уже около 2230 больных лихорадкой.

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