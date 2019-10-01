В КНР торжества по случаю 70-летия страны омрачены беспорядками в Гонконге

В Гонконге, несмотря на запрет демонстраций в день празднования 70-летия со дня основания КНР, вновь произошли ожесточенные столкновения активистов с полицией. Для разгона демонстрантов полиция во вторник, 1 октября, применила слезоточивый и перечный газ.

Стражи порядка заявили, что активисты облили едкой жидкостью нескольких полицейских и журналистов. По данным агентства Reuters, в больницы с различными травмами доставлены 15 человек. По сообщению AFP, один демонстрант получил тяжелое пулевое ранение, после того как в него выстрелил полицейский.

Ранее сразу в нескольких районах Гонконга прошли мирные акции сторонников демократии. Одна из групп скандировала: "Это не национальный праздник, это день национального траура!" Одновременно активисты требовали освобождения задержанных единомышленников.

В Гонконге - бывшей британской колонии - уже многие месяцы не утихают массовые акции протеста. Сторонники движения за демократию заявили, что хотят воспользоваться нынешним праздником по случаю 70-летия со дня основания КНР, чтобы вновь озвучить свои требования. Власти Гонконга запретили протестные акции 1 октября и задействовали для охраны порядка беспрецедентное число силовиков.

Крупнейший в истории КНР военный парад

В Пекине по случаю 70-летия состоялся крупнейший в истории КНР военный парад, в котором участвовали 15 тысяч военнослужащих, более 150 самолетов, 580 танков и других видов военной техники отечественного производства, в том числе межконтинентальные ракеты, которые могут быть оснащены ядерным оружием. Наблюдатели расценили это как демонстрацию мощи и притязаний Китая на лидерство в мире.

В Гонконге также отмечали 70-летие со дня основания КНР, но - вдали от общественности. В торгово-выставочном центре Гонконга приглашенные гости наблюдали за церемонией чествования китайского флага, передававшейся в прямом эфире. Два вертолета с большим китайским и менее крупным гонконгским флагом совершили облет гавани в бывшей британской колонии.

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