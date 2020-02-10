 В КНР сотни компаний обратились за кредитами из-за коронавируса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.02.2020

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Мир

В КНР сотни компаний обратились за кредитами из-за коронавируса

Производители хотят получить кредиты на общую сумму в 57,4 млрд юаней. Некоторые из крупных китайских фирм собираются начать выпускать медицинскую продукцию, другие - ликвидируют ущерб.

Мужчина в медицинской маске в Ухане

Мужчина в медицинской маске в Ухане (фото из архива)

Свыше 300 китайских фирм, включая компанию по доставке еды Meituan Dianping, производителя смартфонов Xiaomi Corp и транспортную корпорацию Didi Chuxing Technology Co., обратились за банковскими кредитами на общую сумму не менее 57,4 млрд юаней (7,5 млрд евро), чтобы смягчить последствия пандемии, связанной с новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в банковских кругах.

По их данным, обращения за кредитами в Пекине, скорее всего, будут удовлетворены в порядке ускоренной процедуры и по льготным ставкам. При этом собеседники агентства ознакомились с копиями двух списков с названиями компаний, отправленными банкам Пекина городским финансовым управлением.

В перечнях указан размер займов, запрашиваемых фирмами, однако официально эти цифры не обнародовались.

Займы на выпуск масок и доставку продуктов медикам

Контекст

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Так, Xiaomi, четвертый по величине в мире производитель смартфонов, запросил 5 млрд юаней (656 млн евро), необходимых ему, чтобы начать выпускать медицинское оборудование, включая маски и термометры.

Meituan Dianping требуется 4 млрд юаней (525 млн евро), в частности, для организации бесплатной доставки продуктов и снабжения медиков в провинции Ухань, находящейся в эпицентре пандемии.

Didi Chuxing Technology Co. необходимы 50 млн юаней (6,5 млн евро), чтобы справиться с ущербом, нанесенным вспышкой заболевания.

Число жертв вируса растет

Число зараженных новым типом респираторного вируса в мире уже превысило 40 тысяч человек, более 6500 больных находятся в критическом состоянии. Большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на Китай. Кроме того, 910 жителей планеты скончались из-за  последствий заболевания, вызванного вирусом.

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  • Разноцветные экскаваторы на стройке

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

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  • Рабочие размешивают бетон

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Резиновые сапоги и защитные маски

    Строительство не останавливается даже ночью и в дождь. Рабочие в обязательном порядке должны носить защитные маски. Периодически всем строителям измеряют температуру. По состоянию на 2 февраля в Китае от коронавируса умерли 304 человека, подтвержденных случаев заражения в этой стране - более 14,3 тысячи.

  • Вид сверху на строительную площадку

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Плечом к плечу

    Залог успешной работы на строительных площадках - хорошая организация. У Китая уже есть опыт работы с подобными экспресс-клиниками. В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в Пекине за шесть дней построили больницу на 1000 мест. В ней проходил лечение каждый седьмой китайский пациент с атипичной пневмонией. Этот опыт стал примером для двух нынешних строек.

  • Рабочие устанавливают контейнер

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    В рекордно короткие сроки

    Строительство больниц идет молниеносными темпами. Некоторые государственные СМИ сообщили о том, что первое здание было построено спустя 16 часов. В качестве доказательства они использовали снимок дома в Циндао - города более чем в 800 км от Уханя. Но это оказалось типичным примером фейковых новостей. В действительности еще 30 января стройка выглядела так, как на фото сверху.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Строительство завершается

    В воскресенье, 2 февраля, власти объявили, что первый из двух экспресс-госпиталей готов. Для срочного строительства больницы, названной "Гора бога огня", потребовалось 10 дней. Вторая аналогичная больница в Ухане на 1600 коек, которая названа "Гора бога грома", по плану должна начать прием пациентов 6 февраля.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Внутри больницы - спартанская обстановка

    Полевой госпиталь на 1000 пациентов для лечения коронавируса готов к приему больных. Туда направлены 1400 военных медиков, а первые зараженные новым коронавирусом начнут поступать в понедельник, 3 февраля. В связи с эпидемией коронавируса в 11-миллионном Ухане не хватает мест для заболевших, больницы переполнены и жители жалуются на многочасовые очереди на прием к врачу.

  • Рабочий держит над головой строительную плиту

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Китайские герои нашего времени

    Строительство не на века: по оценкам экспертов, экспресс-больницы - это временное решение. Их появление в рекордно короткие сроки стало реакцией на массовые вспышки коронавируса - зараженных им людей нужно как можно быстрее изолировать и лечить. Так что на длительный срок службы инфекционные отделения не рассчитаны.

    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


Смотреть видео 03:07

Что делать, чтобы не заразиться коронавирусом?

Контекст

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

В борьбе с коронавирусом Китай принимает срочные меры. В Ухане уже появился один огромный больничный комплекс, скоро будет готов еще один. Строительство ведется в ускоренном темпе. Галерея DW о том, как это происходит. (31.01.2020)  

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