 В КНДР сообщили о появлении Ким Чен Ына на публике впервые за три недели | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.05.2020

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Мир

В КНДР сообщили о появлении Ким Чен Ына на публике впервые за три недели

Государственное информагентство Северной Кореи впервые с 11 апреля сообщило о публичном мероприятии с участием лидера страны Ким Чен Ына. Подтверждения этой информации из независимых источников нет.

Ким Чен Ын (фото из архива)

Ким Чен Ын (фото из архива)

Северокорейский лидер Ким Чен Ын снова появился на публике впервые за три недели. Государственное агентство Северной Кореи KCNA сообщило в пятницу, 1 мая, что он принял участие в мероприятии на заводе по производству удобрений.

Подтверждения этой информации из других, независимых источников нет. В последний раз пресса КНДР писала о публичном появлении Ким Чен Ына 11 апреля. С тех пор он неожиданно пропустил традиционную церемонию по случаю дня рождения его деда, основателя Северной Кореи Ким Ир Сена 15 апреля.

В связи с этим в международных СМИ курсировали слухи о состоянии здоровья северокорейского лидера. Назывались разные версии возможного отсутствия Ким Чен Ына на публике - тяжелая болезнь, операция на сердце и даже смерть.

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    Ракетные запуски в КНДР в последние годы заметно участились. Пхеньян испытывает баллистические ракеты вопреки резолюциям ООН и постепенно ужесточающимся санкциям. Эксперты даже не исключают начала военных действий на Корейском полуострове.

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    Начало - во времена позднего Ким Ир Сена

    Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.

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    Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

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    При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

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    В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

  • Ракетный запуск КНДР, фото рапространено 30 августа 2017 года

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    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


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Зажигательная песня Ким Чен Ына - "Заповедник", выпуск 32, сюжет 3

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