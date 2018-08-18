 В КНДР пройдет встреча разделенных семей с севера и юга Кореи | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.08.2018

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Мир

В КНДР пройдет встреча разделенных семей с севера и юга Кореи

89 граждан Южной Кореи смогут впервые с 1953 года повидаться со своими близкими, живущими в КНДР. О встрече договорились лидеры двух стран на саммите в апреле нынешнего года.

Житель Южной Кореи в ожидании встречи с родственниками из КНДР

Житель Южной Кореи в ожидании встречи с родственниками из КНДР

Группа из 89 граждан Южной Кореи и около 300 их сопровождающих в понедельник, 20 августа, на автобусах отправились в Северную Корею на первую встречу с родственниками с момента разделения страны в 1953 году по итогам Корейской войны. Большинство участников встречи являются людьми пожилого возраста старше 80 лет, самому старшему из них - 101 год.  

Контекст

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Независимые эксперты в течение полугода оценивали ситуацию с ядерной и ракетной программами Северной Кореи. И пришли к выводу, что Пхеньян продолжает разработку обеих. (04.08.2018)

Встречи родственников будут проходить в северокорейском туристическом регионе Кымгансан на юго-востоке страны и продлятся до среды. Решение о проведении встреч разделенных семей было принято по итогам саммита лидеров Южной Кореи и КНДР, прошедшего в апреле текущего года. Это первое подобное мероприятие с 2015 года.

До этого с 2000 года было организовано 20 встреч разделенных семей с севера и юга Кореи. За этот период более 130 тысяч южных корейцев подали заявление о желании встретиться со своими родственниками из КНДР, однако многие из них уже умерли, так и не увидев своих близких.

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  • Два подростка - из Северной и Южной Корей

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    Молодежь

    Два подростка, оба сфотографированы в 2013 году, один в Пхеньяне, другой в Сеуле. Непосредственность одного из них, который не стесняется курить при фотографе, а также подключенный к интернету ноутбук на заднем плане указывают на то, что он живет в южной части Корейского полуострова.

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  • Танцующие люди в КНДР и Южной Корее

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    И во время танцев проявляются различия. Хотя и вечеринки на юге Корейского полуострова (фото справа), похоже, подчиняются определенным ритуалам.

  • Школьники из Северной и Южной Корей

    Портреты северных и южных корейцев

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    В одиночку или группой - главное, жизнь доставляет радость. Лука Фаччо был шесть раз в Северной Корее с 2005 по 2013 год. Его цель - изобразить человека как субъект, в отличие от государственной идеологии, которая рассматривает его как объект. Все фотографии он делал не скрытой камерой, а открыто, получив согласие тех, кто изображен на снимках.

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    Две монументальных скульптуры: слева - основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне и справа - в Сеуле короля Седжона, правившего в Корее в первой половине XV века.

  • Уличные музыканты в Пхеньяне и Сеуле

    Портреты северных и южных корейцев

    Звуки большого города

    А слушает ли кто? Уличные музыканты выглядят потерянными на фоне большого города - как в Пхеньяне, так и в Сеуле.

  • Женщины в традиционных корейских нарядах

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    Почитание традиций

    Фотограф рассказывает: "Мой северокорейский гид согласился с половиной моих предложений, за это я сделал половину снимков по его указанию". Один из них - фото женщины (справа) в здании парламента КНДР. Но и здесь в выражении ее лица есть что-то особенное.

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  • Военные с девушками в КНДР и Южной Корее

    Портреты северных и южных корейцев

    Жизнь военных в непривычном ракурсе

    Обычно на фото с военными мотивами из Кореи изображены вооруженные до зубов солдаты во время маневров или скучающие пограничники на посту. Эти военные показаны в неслужебной обстановке.

    Автор: Фабиан Кретчмер, Сергей Гуща


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Зажигательная песня Ким Чен Ына - "Заповедник", выпуск 32, сюжет 3

 

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"Цель моих работ - убрать пропаганду и показать людей", - говорит Лука Фаччо. На его фотографиях жители Северной и Южной Корей вступают в воображаемый диалог друг с другом. (26.04.2018)  

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