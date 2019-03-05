 В КНДР почти половина населения страдает от голода | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.03.2019

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Мир

В КНДР почти половина населения страдает от голода

Из-за рекордно плохого урожая число голодающих в Северной Корее достигло почти 11 млн человек, сообщает ООН. Тем временем власти КНДР взялись за восстановление демонтированного ракетного полигона в Сохэ.

Голодающие в КНДР

Голодающие в КНДР

ООН бьет тревогу из-за самого сильного неурожая в Северной Корее за более чем 10 лет. В минувшем году урожай в КНДР уменьшился из-за непогоды, нехватки сельскохозяйственных земель и неэффективного управления на 500 тысяч до 4,95 млн тонн. В результате число северокорейцев, страдающих от нехватки продовольствия и воды, достигло 10,9 млн человек, что составляет почти 43 процента населения КНДР, сообщила ООН в докладе, обнародованном в среду, 6 марта.

Контекст

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Северная Корея согласилась пойти на существенные уступки в процессе денуклеаризации и сближения с Сеулом. Тем не менее эксперты сомневаются, что Ким Чен Ын выполнит свои обещания. (19.09.2018)

Координатор ООН по Северной Корее Тапан Мишра призвал мировое сообщество собрать средства для поставки критически важной гуманитарной помощи в КНДР. Он отметил, что в 2018 году финансирование помощи удалось обеспечить лишь на четверть.

Восстановление ракетного полигона

Между тем КНДР, судя по всему, восстановила часть ракетного полигона в Сохэ, демонтированного в августе 2018 года после первого саммита между руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося в Сингапуре. Южнокорейские спецслужбы и американские эксперты 5 марта сообщили, что на данном объекте ведутся восстановительные работы.

По мнению экспертов, это может быть свидетельством того, что КНДР стремится "продемонстрировать решимость" после провала ханойского саммита между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом.

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    Автор: Григорий Аросев


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