В КНДР подтвердили запуск двух ракет нового типа

Северная Корея подтвердила тестовый запуск двух ракет средней дальности нового типа. На испытаниях присутствовал председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, сообщило государственное Центральное телеграфное агентство Кореи в воскресенье, 11 августа. Никаких подробностей о новых ракетах агентство не сообщило.

Ранее, 10 августа, о запуске двух баллистических ракет близ города Хамхын на восточном побережье КНДР сообщил офис президента Южной Кореи. По утверждению южнокорейской стороны, это уже пятые ракетные испытания, которые провел Пхеньян, начиная с 25 июля.

В Сеуле считают ракетные испытания КНДР демонстрацией силы и связывают их с военными маневрами, которые Южная Корея совместно с США начали 10 августа. Учения рассчитаны на 10 дней, значительная их часть будет проведена в виде компьютерной симуляции, сообщает Reuters. Несмотря на определенное улучшение отношений между Северной и Южной Кореями, оба государства официально все еще находятся в состоянии войны.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Северокорейское сообщение о новом ракетном запуске было обнародовано спустя лишь несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп объявил о полученном "очень хорошем письме" от Ким Чен Ына. По словам Трампа, он думает о новой встрече с лидером КНДР. Последняя их встреча состоялась 30 июня.

В апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний и межконтинентальных ракет. Однако резолюции СБ ООН запрещают Северной Корее любые испытания баллистических ракет. В свою очередь, президент США неоднократно заявлял, что не считает ракетные запуски Пхеньяна преградой для новых переговорах по ядерной программе КНДР.

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