 В КНДР подтвердили запуск двух ракет нового типа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.08.2019

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Мир

В КНДР подтвердили запуск двух ракет нового типа

На испытаниях двух новых ракет средней дальности присутствовал председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. В Сеуле ракетные испытания, проводимые Пхеньяном, связывают с военными маневрами Южной Кореи и США.

Телеэкран на вокзале в столице Южной Кореи показывает ракетные запуски в КНДР

Южнокорейское телевидение сообщает о ракетных испытаниях в КНДР

Северная Корея подтвердила тестовый запуск двух ракет средней дальности нового типа. На испытаниях присутствовал председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, сообщило государственное Центральное телеграфное агентство Кореи в воскресенье, 11 августа. Никаких подробностей о новых ракетах агентство не сообщило.

Контекст

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Две баллистические ракеты были запущены близ города Хамхын на восточном побережье КНДР, сообщил офис президента Южной Кореи. По его словам, Пхеньян в пятый раз с 25 июля провел ракетные испытания. (10.08.2019)

Президент США и лидер КНДР пожали друг другу руки на демаркационной линии. В ходе встречи Трамп первым из действующих президентов США ступил на территорию КНДР. (30.06.2019)

Ранее, 10 августа, о запуске двух баллистических ракет близ города Хамхын на восточном побережье КНДР сообщил офис президента Южной Кореи. По утверждению южнокорейской стороны, это уже пятые ракетные испытания, которые провел Пхеньян, начиная с 25 июля.

В Сеуле считают ракетные испытания КНДР демонстрацией силы и связывают их с военными маневрами, которые Южная Корея совместно с США начали 10 августа. Учения рассчитаны на 10 дней, значительная их часть будет проведена в виде компьютерной симуляции, сообщает Reuters. Несмотря на определенное улучшение отношений между Северной и Южной Кореями, оба государства официально все еще находятся в состоянии войны.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Северокорейское сообщение о новом ракетном запуске было обнародовано спустя лишь несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп объявил о полученном "очень хорошем письме" от Ким Чен Ына. По словам Трампа, он думает о новой встрече с лидером КНДР. Последняя их встреча состоялась 30 июня.

В апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний и межконтинентальных ракет. Однако резолюции СБ ООН запрещают Северной Корее любые испытания баллистических ракет. В свою очередь, президент США неоднократно заявлял, что не считает ракетные запуски Пхеньяна преградой для новых переговорах по ядерной программе КНДР.

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