 В КНДР испытали сверхкрупную систему залпового огня | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.08.2019

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Мир

В КНДР испытали сверхкрупную систему залпового огня

Лидер КНДР Ким Чен Ын, присутствовавший на испытаниях РСЗО, похвалил северокорейских ученых за успехи. Днем ранее сообщалось, что в КНДР были испытаны две ракеты малой дальности.

Ким Чен Ын на ракетных испытаниях

Ким Чен Ын на ракетных испытаниях

Северная Корея сообщила об успешном испытании еще одного нового вида вооружений - сверхкрупной реактивной системы залпового огня. В распространенном в воскресенье, 25 августа, сообщении северокорейского информагентства ЦТАК, говорится, что испытания прошли безупречно, поражены все цели. Технические характеристики новой системы вооружений не приводятся.

На испытаниях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он похвалил северокорейских ученых за успехи и призвал их продолжать военные разработки, чтобы "решительно перечеркнуть постоянно нарастающую милитаристскую угрозу со стороны враждебных сил".

Целая серия ракетных испытаний

Днем ранее Северная Корея сообщила об испытаниях двух баллистических ракет малой дальности. По подсчетам южнокорейских экспертов, эти ракеты преодолели около 380 километров, максимальная высота полета составляла 97 километров.

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В связи с новыми ракетными испытаниями в КНДР, Южная Корея провела внеочередное заседание Совета национальной безопасности, который постановил продолжать дипломатические усилия, направленные на то, чтобы вернуть Пхеньян за стол переговоров.

Переговоры между США и КНДР о денуклеаризации зашли в тупик. Февральский саммит между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном был прерван без достижения каких-либо результатов. Только 23 августа Пхеньян резко раскритиковал госсекретаря США Майка Помпео, назвав его "неисправимой отравой"", и заявил о намерении оставаться "самой большой угрозой для США".

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    Автор: Григорий Аросев


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