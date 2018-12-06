 В Кито не видят угрозы для Ассанжа, если он покинет посольство Эквадора в Лондоне | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.12.2018

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Мир

В Кито не видят угрозы для Ассанжа, если он покинет посольство Эквадора в Лондоне

Власти Великобритании гарантируют, что Ассанж не будет экстрадирован ни в одну страну, где ему грозит смертная казнь, заявил президент Эквадора.

Джулиан Ассанж (фото из архива)

Правительство Эквадора считает, что основатель проекта Wikileaks Джулиан Ассанж может покинуть лондонское посольство страны, "не опасаясь за свою жизнь". Об этом в четверг, 6 декабря, заявил эквадорский президент Ленин Морено.

По словам Морено, британское правительство гарантирует, что Ассанж не будет экстрадирован ни в одну страну, где ему грозит смертная казнь, поэтому он может "выйти практически на свободу". Оговорка президента связана с тем, что Великобритания выдала ордер на арест австралийца в связи с его неявкой в суд в 2012 году, поэтому он будет задержан, едва покинет стены посольства. Однако Ленин Морено убежден, что Ассанжу "не присудят долгий тюремный срок".

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Президент Эквадора отметил, что ему не нравится присутствие Джулиана Ассанжа в посольстве. Шесть лет - это "слишком долго для человека, чтобы быть запертым в посольстве", отметил Морено.

Шесть лет в посольстве Эквадора

Эквадор предоставил убежище Ассанжу в своем лондонском посольстве в 2012 году, когда он скрывался от выдачи Швеции по обвинению в изнасиловании, однако в мае 2017 года шведская прокуратура прекратила расследование против него. Джулиан Ассанж опасается, что будет выдан властям США, где ему может грозить длительное тюремное заключение или смертная казнь за обнародование сотен тысяч секретных правительственных документов на сайте Wikileaks.

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


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