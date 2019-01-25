 В Китае правозащитник приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.01.2019

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Мир

В Китае правозащитник приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы

Правозащитник Ван Цюаньчжан, защищавший политических активистов, обвиняется в "подрывной деятельности" против государственной власти. Он лишен политических прав на пять лет.

Плакат с призывом освободить правозащитника

Суд города Тяньцзинь на севере Китая в понедельник, 28 января, приговорил известного китайского правозащитника Ван Цюаньчжана к четырем с половиной годам лишения свободы. Он обвиняется в "подрывной деятельности" против государственной власти. В дополнение к тюремному заключению правозащитник лишен политических прав на 5 лет.

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Судебный процесс над Ван Цюаньчжанем состоялся в декабре 2018 года. Он прошёл в закрытом режиме.

42-летний адвокат известен тем, что защищал политических активистов и пострадавших от экспроприации земли. Он и многие критики правительства были задержаны в 2015 году в ходе масштабной полицейской операции.

Дело Ван Цюаньчжана получило международную огласку. Так, правительство Германии неоднократно выражало ему поддержку. В мае 2018 года канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в ходе поездки в Китай встретилась с супругой задержанного правозащитника.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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