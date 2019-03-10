В Китае за 5 лет по обвинению в терроризме арестованы 13 тысяч уйгуров

С 2014 года в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая арестованы по обвинению в терроризме 13 тысяч человек. Пекин утверждает, что регион находится под влиянием сепаратистов, религиозных экстремистов и террористов.
Власти Китая настаивают на оправданности жестких действий против уйгуров и других мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). В опубликованном в понедельник, 18 марта, "Белой книге" говорится, что "в течение некоторого времени регион испытывает совокупное воздействие со стороны сепаратистов, религиозных экстремистов и террористов".
По данным Пекина, с 2014 года в СУАР арестованы без малого 13 тысяч "террористов", более 30 тысяч человек привлечены к ответственности за "незаконную религиозную деятельность". Кроме того, изъято свыше 2 тысяч взрывных устройств, конфисковано более 345 тысяч экземпляров нелегально изданных религиозных материалов, указывается в "Белой книге". Китайские власти утверждают, что "борьба за деэкстремизацию Синьцзяна" полностью согласуется с действующим законодательством.
21-страничный документ опубликован в ответ на резкую международную критику в связи с жесткой политикой Пекина в Синьцзяне, в частности, на информацию о том, что в "лагерях перевоспитания" принудительно удерживаются до миллиона уйгуров и других мусульман тюркского происхождения, в том числе казахов и киргизов. При этом бывшие заключенные рассказывают, что в лагерях практикуются пытки, идеологическая обработка и прочие насильственные действия.
Правительство КНР утверждает, что в регионе существуют лишь "образовательные центры для ресоциализации мелких преступников".
Правозащитники требуют независимой проверки "лагерей перевоспитания" или их немедленного закрытия.
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