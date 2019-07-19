 В Киото выдан ордер на арест поджигателя аниме-студии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.07.2019

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Мир

В Киото выдан ордер на арест поджигателя аниме-студии

Пожар в студии по производству аниме в Киото унес жизни 34 человек, еще 35 пострадали. Поджигатель был в 2012 году судим за кражу, пишут СМИ.

После пожара в аниме-студии в Киото

После пожара в аниме-студии в Киото

В японском городе Киото в воскресенье, 21 июля, выдан ордер на арест 41-летнего мужчины, подозреваемого в поджоге здания студии по производству аниме, жертвами которого стали 34 человека. Полиция намерена взять его под стражу. Из-за сильных ожогов он был ранее доставлен в больницу в Осаке. Следователи ждут возможности допросить его. Согласно официальным данным, ни место жительства, ни профессия поджигателя пока не установлены.

Контекст

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В свою очередь японские СМИ сообщают, что полиция обнаружила его водительские права, где указан адрес в провинции Сайтама. По информации журналистов, в 2012 году мужчина был осужден за кражу, но затем освобожден по причине психического расстройства. С тех пор он жил на пособие от государства. 

Инцидент с поджогом произошел 18 июля. Злоумышленник разлил в студии KyotoAnimation бензин, после чего поджег его и прокричал: "Умрите!" Огонь удалось потушить спустя три часа. На момент поджога в трехэтажном здании находились более 70 человек. Погибли 34 человека, большинство задохнулись на пожарной лестнице при подъеме на третий этаж здания, еще 35 получили травмы. По данным СМИ, поджигатель обвинил студию в том, что она украла у него идею для сценария.

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