В Киеве освободили фигуранта "дела Бабченко"

Шевченковский районный суд Киева в среду, 19 декабря, освободил из-под стражи 40-летнего Тараса Стельмашенко - одного из подозреваемых по делу о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Как передает корреспондент DW, главная военная прокуратура во время заседания сняла со Стельмашенко обвинение в подготовке теракта.

В то же время он признал вину в незаконном хранении оружия. За это суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года.

Человек из телефона Германа

СБУ задержала Стельмашенко 13 июня. Правоохранители узнали о нем из телефона Бориса Германа, который на тот момент находился под арестом как непосредственный заказчик инсценированного убийства журналиста. В квартире Стельмашенко нашли незарегистрированный пистолет с патронами. В СБУ тогда заявили, что он в мае 2018 года вместе с еще двумя гражданами Украины посещал Ростов-на-Дону, где проходил инструктаж для организации терактов в Украине. При этом обратные билеты Стельмашенко и его спутникам покупал все тот же Герман по просьбе Вячеслава Пивоварника - его следствие считает главным организатором ряда предотвращенных терактов.

Впрочем, Борис Герман на судебных заседаниях пояснял, что лично не знаком со Стельмашенко и не знает, зачем тот ездил в Ростов. На отсутствии каких-либо доказательств, подтверждающих подготовку его клиента к терактам, настаивал и защитник Олег Юрченко.

20 декабря Шевченковский суд проведет подготовительное заседание по делу Вячеслава Пивоварника. Он до сих пор находится в розыске, однако СБУ заочно обвинило его в государственной измене, организации приготовления к теракту, финансировании терроризма и незаконном обороте оружия. DW продолжает следить за ходом дела.

"Дело Бабченко"

Вечером 29 мая из Киева пришли новости о том, что российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко был убит тремя выстрелами в спину на пороге своей квартиры. А уже днем 30 мая Бабченко "воскрес" и дал пресс-конференцию вместе с генпрокурором, главой Службы безопасности Украины (СБУ) и главой Нацполиции. Оказалось, что правоохранители инсценировали убийство, чтобы предотвратить реальное покушение на журналиста.

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Смотреть видео 14:44 Now live 14:44 мин Поделиться Что на самом деле думают на Западе об истории с Бабченко Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2yjNt Фейковое убийство Бабченко: что на самом деле думают на Западе – DW Новости (31.05.2018)

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