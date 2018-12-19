 В Киеве освободили фигуранта ″дела Бабченко″ | Новости из Германии об Украине | DW | 19.12.2018

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Украина

В Киеве освободили фигуранта "дела Бабченко"

В СБУ заявляли, что Стельмашенко в мае 2018 года посещал Ростов-на-Дону, где проходил инструктаж для организации терактов в Украине. Доказать эти обвинения не удалось.

Тарас Стельмашенко после заседания суда

Тарас Стельмашенко после заседания суда

Шевченковский районный суд Киева  в среду, 19 декабря, освободил из-под стражи 40-летнего Тараса Стельмашенко - одного из подозреваемых по делу о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Как передает корреспондент DW, главная военная прокуратура во время заседания сняла со Стельмашенко обвинение в подготовке теракта.

Контекст

Российский журналист, "воскресший" в результате спецоперации СБУ, рассказал DW об отношении к первому приговору по его делу и о своем видении роли российских спецслужб в организации преступления. (02.10.2018)

СБУ завершила следствие по делу об "убийстве" журналиста Аркадия Бабченко. Суд начнет его слушание на этой неделе, хотя один из них обвиняемых, Вячеслав Пивоварник, до сих пор в розыске. (19.12.2018)

В то же время он признал вину в незаконном хранении оружия. За это суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года.

Человек из телефона Германа

СБУ задержала Стельмашенко 13 июня. Правоохранители узнали о нем из телефона Бориса Германа, который на тот момент находился под арестом как непосредственный заказчик инсценированного убийства журналиста. В квартире Стельмашенко нашли незарегистрированный пистолет с патронами. В СБУ тогда заявили, что он в мае 2018 года вместе с еще двумя гражданами Украины посещал Ростов-на-Дону, где проходил инструктаж для организации терактов в Украине. При этом обратные билеты  Стельмашенко и его спутникам покупал все тот же Герман по просьбе Вячеслава Пивоварника - его следствие считает главным организатором ряда предотвращенных терактов.

Впрочем, Борис Герман на судебных заседаниях пояснял, что лично не знаком со Стельмашенко и не знает, зачем тот ездил в Ростов. На отсутствии каких-либо доказательств, подтверждающих подготовку его клиента к терактам, настаивал и защитник Олег Юрченко.

20 декабря Шевченковский суд проведет подготовительное заседание по делу Вячеслава Пивоварника. Он до сих пор находится в розыске, однако СБУ заочно обвинило его в государственной измене, организации приготовления к теракту, финансировании терроризма и незаконном обороте оружия. DW продолжает следить за ходом дела.

"Дело Бабченко"

Вечером 29 мая из Киева пришли новости о том, что российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко был убит тремя выстрелами в спину на пороге своей квартиры. А уже днем 30 мая Бабченко "воскрес" и дал пресс-конференцию  вместе с генпрокурором, главой Службы безопасности Украины (СБУ) и главой Нацполиции. Оказалось, что правоохранители инсценировали убийство, чтобы предотвратить реальное покушение на журналиста.

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