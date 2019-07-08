 В Киеве жгли файеры возле офиса телеканала NewsOne | Новости из Германии об Украине | DW | 08.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

В Киеве жгли файеры возле офиса телеканала NewsOne

Протестующие против информационной политики NewsOne жгли файеры перед зданием телеканала и забросали его территорию взрывпакетами. Ответственность за работу в Украине пророссийских СМИ они возложили на президента и Раду.

Kiew Protestkundgebung gegen den TV-Sender NewsOne (DW/L. Rzheutska )

В Киеве возле офиса украинского телеканала NewsOne в понедельник, 8 июля, прошла акция протеста "Идем на телемост!" Люди протестовали против информационной политики канала NewsOne, который ранее анонсировал, но позднее отменил проведение так называемого телемоста с российским телеканалом "Россия 1".

Митингующие разрисовали окна телеканала NewsOne

Митингующие разрисовали окна телеканала NewsOne

Возле офиса NewsOne собралось несколько сотен активистов, журналистов, добровольцев бывших добробатов и представителей националистических организаций, которые перед началом акции зажгли файеры перед входом на телеканал и забросали его территорию взрывпакетами. "Мы понимаем, что российские пропагандисты не остановятся и будут пытаться проводить такие телемосты через неделю, через месяц. Кум Путина Виктор Медведчук и его телеканалы все эти пять лет войны в Донбассе пропагандировал и продолжает пропагандировать "русский мир" в Украине. Нужно это остановить", - заявил с импровизированной трибуны на крыше автомобиля общественный активист из Одессы Сергей Стерненко.

Контекст

Генпрокурор Украины заявил, что NewsOne собирался провести телемост с находящимся под санкциями российским телеканалом. (08.07.2019)

Телеканал, который связывают с "кумом Путина" Виктором Медведчуком, объяснил решение об отмене телемоста "угрозами физической расправы". Идею телемоста резко раскритиковал президент Украины Зеленский. (08.07.2019)

Собравшиеся возложили ответственность за то, что в Украине работают пророссийские СМИ, на президента Украины и Верховную раду. При этом активисты отмечают, что на ситуацию с телемостом оперативно отреагировала Служба безопасности и Генпрокуратура.

Митингующие требовали привлечь к уголовной ответственности главe политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, которого связывают с телеканалом NewsOne. Кроме этого активисты призывают украинцев прийти во вторник, 9 июля на акцию протеста к зданию Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания с требованием отобрать лицензию у телеканала NewsOne. "Эти журналисты тоже стреляют в нас, но масштабнее. Пропагандой и фейками они стреляют в головы молодежи и детей, а это страшнее, чем стрельба на фронте", - говорит волонтер Роман Синицын. Митингующие разрисовали окна телеканала краской для граффити, написав на них "Ро$$ия".

На время акции протеста территорию телеканала оцепили сотрудники полиции и Национальной гвардии. Вокруг на близлежащих улицах стояли автобусы с правоохранителями и автозаки. Но обошлось без инцидентов и сотрудники полиции не прибегали к каким-либо действиям в отношении митингующих.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Украинская пастораль, или Возвращение Саакашвили

    Украинская пастораль, или Возвращение Саакашвили Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство этой страны Михаилу Саакашвили. Экс-губернатор Одесской области решил приехать в Украину. Карикатурист Сергей Елкин умиляется.

  • Зеленский обращается к чиновникам, требуя, чтобы те вешали на стены его карикатуры, а не портреты

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Зеленский - президент: карикатура лучше портрета?

    Новый президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что чиновникам не стоит вешать в кабинетах его портрет. Карикатурист Сергей Елкин понял намек.

  • Два человека пьют на брудершафт, держа в руках стаканы, на которых написано анализ

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Сдача анализов Зеленским и Порошенко - бьет наповал!

    Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотики. Карикатурист Сергей Елкин о шоу, в которое превращаются выборы в Украине.

  • Зеленский на фоне флага Украины и между Порошенко и Тимошенко победно всидывает руки вверх

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Владимир Зеленский - хорошо смеется тот, кто смеется первым

    Комик и новичок в политике Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента в Украине. Карикатурист Сергей Елкин и о тех, кому сейчас не до смеха - Порошенко и Тимошенко.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Владимир Путин на страже Керченского пролива

    Военные корабли РФ протаранили украинский буксир и перехватили еще два катера, проходившие через Керченский пролив. Кадры тарана судна напомнили Сергею Елкину игру в морской бой.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Выборы в Украине: как Порошенко будет бороться с конкурентами?

    Президент Украины Петр Порошенко объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Сергей Елкин - о его возможном козыре в предвыборной гонке.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Киев вводил запрет на въезд российских мужчин в Украину

    Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. Карикатурист Сергей Елкин предположил, по какому принципу составлялся запрет.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Кремль украинских политиков для санкций выбирал

    В санкционном списке Москвы оказались десятки представителей политической элиты Украины, включая Юлию Тимошенко. Как в Кремле составляли этот список? Взгляд Сергея Елкина.

  • карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Открытие Крымского моста: сказка для Владимира Путина

    Российский президент открыл скандальный мост, ведущий в аннексированный Россией Крым. Вот как это событие увидел карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    "Воскресение" Аркадия Бабченко: на аркане у спецслужб?

    Убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой Службы безопасности Украины. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал спецоперацию СБУ.

  • Карикатура Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    "Нафтогаз" и "Газпром": Давид против Голиафа?

    После того, как Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку газа, спор между компаниями разгорелся с новой силой. Сергей Елкин увидел это так.

  • Karikatur von Sergey Elkin (Sergey Elkin)

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Порошенко сказал Саакашвили уходить, но он остался

    Попытка задержания Михаила Саакашвили в Киеве провалилась. Сторонники отбили политика. Карикатурист Сергей Елкин следит за протестами в украинской столице.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Саакашвили от Порошенко против своей воли ушел

    Президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. Карикатурист Сергей Елкин об обстоятельствах произошедшего.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Путин в голубом: новый имидж президента России

    Владимир Путин предложил отправить в Донбасс "голубые каски" ООН. Карикатурист Сергей Елкин о новом миротворческом амплуа российского президента.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Siemens на Крым напоролся

    Скандал вокруг поставки газовых турбин концерна Siemens, оказавшихся - несмотря на санкции - в аннексированном Россией Крыму, продолжается.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Порошенко ополчился на "Яндекс" и "Одноклассников"

    По указу Петра Порошенко на Украине ввели запрет на "Яндекс", Mail.ru, "В контакте" и "Одноклассников". Карикатурист Сергей Елкин о новой информационной политике украинского президента.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Кнут вместо пряника, или Трамп призвал вернуть Крым

    Дональд Трамп ожидает от Москвы возврата Крыма Украине, заявил его пресс-секретарь. Сергей Елкин о несбывшихся надеждах Путина.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Ле Пен спела "Крымскую серенаду" для Путина

    Глава ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила, что Крым никогда не был украинским, и пообещала в случае победы на выборах во Франции признать его российским.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Кремль "переупаковал" Крым

    Крымский федеральный округ, созданный весной 2014 года после аннексии полуострова Россией, по распоряжению Путина включили в состав Южного федерального округа.

  • Karikatur von Sergey Elkin Wladimir Putin Ukraine (Sergey Elkin)

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Почему Путин не видит смысла в "нормандском формате"

    После "диверсии" в Крыму президент РФ назвал "бессмысленными" переговоры в "нормандском формате". Карикатурист Сергей Елкин вспомнил другие слова Путина и объяснил его нежелание говорить об Украине на саммите G20.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Тяжелый случай, или Что оставил Яценюк Гройсману

    Верховная рада утвердила Владимира Гройсмана на посту премьер-министра Украины.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 03:21

Эксклюзив DW: Зеленский заговорил по-русски - президент хочет закончить войну дипломатическим путем

Контекст

Украина в карикатурах Сергея Елкина

В подборке DW - реакции карикатуриста Сергея Елкина на события, связанные с Украиной. (03.01.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Эксклюзив DW: Зеленский заговорил по-русски - президент хочет закончить войну дипломатическим путем  

Русский или украинский - какой язык выбирают жители подконтрольных сепаратистам районов Донбасса  

Зачем Киев добивается международного статуса для Керченского пролива?  

Также по теме

Ukraine Kiew Generalstaatsanwalt Jurij Luzenko

Украинский телеканал обвинили в госизмене из-за намерения провести телемост с РФ 08.07.2019

Генпрокурор Украины заявил, что NewsOne собирался провести телемост с находящимся под санкциями российским телеканалом.

Proteste gegen ukrainischen Fernsehsender NewsOne

Украинский телеканал NewsOne отменил телемост с "Россией 1" 08.07.2019

Телеканал, который связывают с "кумом Путина" Виктором Медведчуком, объяснил решение об отмене телемоста "угрозами физической расправы". Идею телемоста резко раскритиковал президент Украины Зеленский.

Mikrophon Mikrofon Symbolbild Pop Musik Bühne Sänger Band

Сотрудники украинского телеканала ZIK увольняются из-за пророссийского владельца 15.06.2019

Новым владельцем телеканала стал народный депутат Тарас Козак - близкий друг "кума Путина" Виктора Медведчука. В 2018 году Козак уже приобрел два украинских телеканала.

Реклама

Самые читаемые

Журналистка года в Германии: "Путин не отдаст того, что уже забрал"  

Нефть уступает энергии солнца и ветра, но не в России  

Вакансии в Германии: кого чаще ищут фирмы  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно