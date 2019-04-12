 В Кемерово начался суд по делу о пожаре в ″Зимней вишне″ | Новости из Германии о России | DW | 16.05.2019

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Россия

В Кемерово начался суд по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Семи обвиняемым инкриминируют нарушения правил пожарной безопасности, повлекшие за собой гибель людей. Прокурор заявил о создании обвиняемыми ОПГ.

Пожар в Зимней вишне

Пожар в "Зимней вишне"

Заводской районный суд в Кемерово в четверг, 16 мая, начал первое заседание по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Зимняя вишня". На скамье подсудимых - семь человек: экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ Юлия Богданова, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, начальник пожарного караула Сергей Генин, руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин.

Контекст

DW собрала факты о трагедии в центре Кемерово. По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. (01.04.2018)

При пожаре в торгово-развлекательном комплексе погибли более 60 человек. В области объявлен трехдневный траур. (26.03.2018)

Им вменяют в вину нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, а также халатность. Кроме того в перечне обвинений значится создание организованной преступной группы для создания видимости обеспечения требований пожарной безопасности в здании. "В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности Богданова распределила роли между ее участниками", - заявил на заседании прокурор.

Пожар в "Зимней вишне" унес жизни 60 человек

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. По данным следствия, его причиной стало замыкание электропроводки на четвертом этаже ТРЦ. В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек, из них 83 - родственники погибших.

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Смотрите также:

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    В Кемерово возле сгоревшего 25 марта торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" возник народный мемориал. Ежедневно сюда приходят сотни людей, чтобы почтить память десятков погибших.

  • Детские игрушки на народном мемориале в Кемерово

    Траур в Кемерово после трагедии

    Цветы, игрушки, воздушные шары

    Люди приносят к импровизированному мемориалу цветы, детские игрушки, воздушные шарики, ведь большинство жертв трагедии - дети.

  • Детские игрушки на народном мемориале в Кемерово

    Траур в Кемерово после трагедии

    Скорбим с вами...

    Соболезнования выражают жители многих российских городов. Траурные мероприятия прошли по всей стране и за границей РФ.

  • Флаг Индии с соболезнованием

    Траур в Кемерово после трагедии

    Поддержка не только на словах

    Другие страны направляют в Кемерово не только слова участия (на фото соболезнования от индийского народа), но и обещают финансовую поддержку. Так, мэрия Риги решила выделить 50 тысяч евро в помощь семьям погибших в ужасном пожаре. Ранее о выделении материальной помощи заявляли кемеровские и федеральные власти, а также собственник сгоревшего здания.

  • На Пушкинской площади в Москве

    Траур в Кемерово после трагедии

    Акции памяти по всей России

    28 марта в России был объявлен общенациональный траур по погибшим в результате пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. В Москве и ряде других городов 27 марта прошли акции памяти.

  • На Пушкинской площади в Москве

    Траур в Кемерово после трагедии

    Тысячи москвичей почтили память жертв

    В Москве прошли две акции - устроенная столичными властями на Манежной площади и несанкционированная на Пушкинской. Площадь возле памятника Пушкину была полностью заполнена людьми, которые на двадцать минут замерли в тишине. Они держали цветы, белые шары, игрушки и плакаты с призывами "Виновных - в отставку! ", "Кто ответит, господин президент? ", "Требуем правды", "Сколько жертв на самом деле?".

  • Отпевание в храме Святой Троицы в Кемерово

    Траур в Кемерово после трагедии

    В храмах отпевают погибших

    В кемеровских храмах прошли церемонии отпевания жертв пожара. Попрощаться с погибшими пришли их близкие, знакомые, соседи и просто горожане.

  • Похороны на Пятом кемеровском кладбище

    Траур в Кемерово после трагедии

    Первые похороны

    27 марта в Кемерово прошли первые похороны. Всего в этот день на пяти городских кладбищах похоронили 22 человека. Многие семьи потеряли сразу по несколько родственников.

  • На кемеровском кладбище

    Траур в Кемерово после трагедии

    Опознание продолжается

    Спустя 4 дня после трагедии опознаны 27 погибших. При этом найдены живыми три человека из списка пропавших без вести, в котором теперь значатся 64 фамилии. Ровно столько же, по данным властей, погибли при пожаре. По неофициальным оценкам, жертв гораздо больше.

  • Внутри сгоревшего здания ТРЦ Зимняя вишня

    Траур в Кемерово после трагедии

    Роща в память о жертвах пожара

    Жители Кемеровской области обсуждают предложения о создании мемориала на месте сгоревшего ТРЦ. Предпочтение пока отдается посадке рощи.

    Автор: Евгений Жуков


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Кемерово после пожара: конфликт местных жителей и власти

Контекст

Траур в Кемерово после трагедии

В Кемерово прошли первые похороны жертв пожара, унесшего десятки жизней. Сотни людей приходят к народному мемориалу возле сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня". Как город переживает трагедию - в фотогалерее DW. (29.03.2018)  

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Кемерово после пожара: конфликт местных жителей и власти  

Россия скорбит по погибшим в Кемерово  

Трагедии в Кемерове можно было избежать?  

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