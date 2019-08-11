 В Канаде офицер арестован за хищение информации о расследовании дела Магнитского | Новости из Германии о Европе | DW | 15.09.2019

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Европа

В Канаде офицер арестован за хищение информации о расследовании дела Магнитского

Арестованный в Оттаве офицер Королевской канадской конной полиции Ортис, по сообщениям местных СМИ, курировал проверку участия Канады в схеме по отмыванию денег, вскрытой Сергеем Магнитским.

Королевская канадская конная полиция

Королевская канадская конная полиция

Офицер Королевской канадской конной полиции (RCMP) Кэмерон Ортис, арестованный 12 сентября в Оттаве по подозрению в хищении секретных документов, курировал расследование, связанное с одним из крупных случаев отмывания денег по схеме, вскрытой юристом инвестфонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским. Об этом в ночь на воскресенье, 15 сентября, сообщают канадские газета The Globe and Mail и телеканал Global News.

Обвинения против Кэмерона Ортиса

Ожидается, что Ортис предстанет перед судом в следующую пятницу, 20 сентября. Против него выдвинуто в общей сложности пять обвинений в связи с нарушением уголовного кодекса Канады и закона о государственной тайне (Security of Information Act). По данным Global News, в RCMP опасаются, что Ортис похитил "большой объем информации, которая может помешать проведению бессчетного количества расследований".

Обвинение считает, что Ортис "получил, сохранил, обработал конфиденциальную информацию с намерением передать ее людям, с которыми он не должен ее передавать", заявил журналистам представитель прокуратуры.

Контекст

Финансист Уильям Браудер был заинтересован в смерти юриста Сергея Магнитского, считает следствие. Браудера также подозревают в создании преступного сообщества. (19.11.2018)

Заочно осужденный в России американский финансист Уильям Браудер лоббирует в Берлине принятие в Германии "закона Магнитского". Депутаты бундестага настроены сдержанно. (17.05.2019)

В августе 2019 года Ортис курировал проверку возможного отмывания через Канаду 14 миллионов долларов, предположительно проходивших по организованной российскими чиновниками схеме хищения бюджетных средств, о которой впервые сообщил юрист Сергей Магнитский.

Связь с этим делом Ортиса, который являлся генеральным директором Национального координационного центра разведывательной службы RCMP, всплыла после того, как Уильям Браудер, британский финансист и основатель фонда Hermitage Capital, на которого работал Магнитский, в 2016 году подал в суд на RCMP.

Сергей Магнитский, уличивший ряд чиновников РФ в хищении у государства более 230 млн долларов, был арестован в 2008 году по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В ноябре 2009 года он умер в больнице следственного изолятора "Матросская тишина" в Москве.

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Ссылки в интернете

Сюжет телеканала Global News о деле офицера RCMP Кэмерона Ортиса

Сюжет телеканала Global News о деле офицера RCMP Кэмерона Ортиса

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