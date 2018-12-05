 В Канаде задержана финансовый директор Huawei | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

В Канаде задержана финансовый директор Huawei

Мэн Ваньчжоу подозревается в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Ей грозит экстрадиция в США.

Мэн Ваньчжоу (фото из архива)

Мэн Ваньчжоу (фото из архива)

По запросу США канадские правоохранители задержали в Ванкувере финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу. Об этом в министерстве юстиции Канады сообщили в среду, 5 декабря.

Контекст

У ученых, исследующих экономические санкции, нет единого мнения в том, насколько эффективен такой инструмент. Но они полагают, что новые санкции США в отношении Ирана - ошибка. (22.05.2018)

США рассматривают возможность оказания финансовой помощи тем странам, которые готовы отказаться от использования китайского оборудования при развитии собственных сетей связи. (23.11.2018)

Мэн Ваньчжоу, дочь основателя Huawei и одна из вице-председателей компании, подозревается в нарушении торговых санкций, введенных Вашингтоном против Ирана. Ей грозит экстрадиция в США. По словам представителя канадского Минюста, Мэн Ваньчжоу была арестована 1 декабря, слушание о залоге назначено на 7 декабря. В компании Huawei Technologies, которая является одним из крупнейших мировых производителей телекоммуникационного оборудования, пока не прокомментировали инцидент.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что правительство США пыталось убедить своих союзников отказаться от использования телекоммуникационного оборудования, произведенного китайским концерном Huawei. Западные спецслужбы подозревают, что поставляемое им оборудование может использоваться для шпионажа в интересах властей Китая.

Смотрите также:

  • Израильский флаг в Иерусалиме

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Противостояние не утихает

    Израиль, Палестинская автономия, Сирия, Иран... Проблем в их отношениях с годами не становится меньше. Впрочем, очередной виток противостояния формально спровоцировали действия еще одного игрока на мировой сцене: США.

  • Дональд Трамп

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Решение Трампа

    В конце декабря 2017 года американский президент Дональд Трамп неожиданно признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе туда посольства своей страны из Тель-Авива. Это решение предсказуемо вызвало массовые протесты в ряде арабских стран, сдержанное порицание в Европе и бурный восторг в самóм Израиле.

  • Биньямин Нетаньяху выступает с обвинениями в адрес Ирана

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Обвинение в адрес Ирана

    В апреле 2018 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о наличии у его правительства новых доказательств того, что у Ирана есть секретная программа разработки ядерного оружия, которая может быть возобновлена в любой момент. На следующий же день МАГАТЭ заявило, что не подтверждает обвинения Нетаньяху.

  • Израильские солдаты на границе с Сирией

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Удар Израиля по Сирии

    В ночь на 10 мая Израиль обстрелял ракетами Сирию, позже заявив, что это была реакция на ракетный обстрел израильских военных баз на Голанских высотах, который якобы совершил иранский Корпус стражей исламской революции с сирийской территории. По сообщениям военных, в результате операции была уничтожена почти вся военная инфраструктура Ирана в Сирии.

  • Аятолла Ахмед Хатами

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Аятолла угрожает

    Сразу после этого иранский аятолла Ахмед Хатами пригрозил разрушить Тель-Авив и Хайфу, "если Израиль будет вести себя безрассудно". Хатами также обещал, что Иран, вопреки давлению со стороны Запада, только усилит свою ракетную мощь.

  • Подготовка к открытию посольства США в Иерусалиме

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Посольство все-таки переехало

    14 мая - в день, когда отмечается провозглашение независимости Израиля - дипмиссия в Иерусалиме начала работу. Из США на открытие приезжали министр финансов Мнучин, советник президента Кушнер, его жена и дочь Трампа Иванка. Церемония открытия получилась яркой и представительной.

  • Столкновения с израильской армией на западном берегу реки Иордан

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Кровавые столкновения

    Открытие посольства, еще и приуроченное к 70-летию Израиля, предсказуемо привело к крупномасштабным беспорядкам в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. В результате столкновений погибли десятки палестинцев.

  • Турецкое посольств в Тель-Авиве (фото из архива)

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Турция отзывает посла

    После столкновений в секторе Газа турецкие власти заявили, что отзывают своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, находясь в Великобритании, что считает действия Израиля в отношении палестинцев "геноцидом".

  • Израильские солдаты на границе с сектором Газа

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Израиль удвоит количество пограничников

    В связи с возможным еще бóльшим усилением напряжения с палестинцами, правительство Израиля заявило о намерении удвоить численность своих войск на границе с сектором Газа и Западным берегом реки Иордан. В общей сложности израильские границы планируют усилить тремя бригадами пехоты.

  • На конкурсе Евровидение

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Победа на "Евровидении": луч позитива

    И словно луч света в темном царстве: на недавно завершившемся песенном конкурсе "Евровидение" победила израильтянка Нетта. В том, что Израиль может провести следующий конкурс на высшем уровне, сомнений нет. Но какой будет в стране обстановка в мае 2019 года?

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 11:59
Now live
11:59 мин

Новая стратегия нацбезопасности США: кого Вашингтон опасается больше всего?

Контекст

2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

Противостояние на Ближнем Востоке не думает утихать. Каждый месяц приносит новые жертвы и поводы для новых конфликтов. (17.05.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Самые жесткие санкции США против Ирана вступили в силу  

Почему Трамп хочет разорвать ракетный договор с РФ, и при чем здесь Китай  

Новая стратегия нацбезопасности США: кого Вашингтон опасается больше всего?  

Также по теме

China - chinesische Bank Kunlun in XiAn

Китай отказывается от нефти из Ирана 26.10.2018

Компании КНР прекращают покупать нефть у Ирана с 4 ноября - в этот день вступает в силу вторая часть санкций США против Тегерана, пишет The Wall Street Journal.

Iran Jahrestag Besetzung US-Botschaft Demonstrationen

В Иране проходят массовые антиамериканские демонстрации 04.11.2018

Демонстранты жгут флаги США и несут плакаты, высмеивающие президента Соединенных Штатов. 5 ноября Вашингтон вводит новые санкции в отношении Ирана.

Реклама

Самые читаемые

В чем секрет российской ракеты, из-за которой США могут выйти из ДРСМД  

Порошенко пообещал не переносить президентские выборы в Украине  

США грозят РФ последствиями за отказ освободить моряков ВМС Украины  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно