 В Калифорнии расследуют отключения электричества при лесных пожарах | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.10.2019

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Мир

В Калифорнии расследуют отключения электричества при лесных пожарах

На севере Калифорнии 25 тыс. га охвачены огнем. Сгорели десятки зданий, эвакуированы почти 200 тысяч человек. Около 2,5 млн остались без электричества - губернатор назвал это неприемлемым.

Пожарный и сгоревшие автомобили в Хилдсбурге

Последствия пожара в калифорнийском округе Сонома

Власти американского штата Калифорния намерены расследовать массовые отключения электричества во время сильных лесных пожаров. Цель подобного шага - выяснить, нарушила ли компания-поставщик законодательные нормы, прекратив подачу электроэнергии. Подобные случаи недопустимы, заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом в понедельник, 28 октября. Ранее он назвал отключения результатом "многолетней алчности и халатности" поставщика.

На данный момент более миллиона домохозяйств (около 2,5 млн человек) в Калифорнии остаются без электричества. Компания Pacific Gas & Electric объяснила отключение электроэнергии стремлением предотвратить новые возгорания. Приоритетом является общественная безопасность, заявили ее представители.

Шварценеггер - среди эвакуированных

Пожары в северной части штата уже уничтожили несколько виноградников и почти 100 зданий, включая жилые дома. Распространению пламени способствуют низкий уровень влажности воздуха, легковоспламеняющаяся растительность и ветер.

Контекст

Долгие десятилетия канадские фермеры оберегали свои пастбища от пожаров. Теперь оказалось, что это привело к обеднению видового многообразия и к утрате стабильности экосистемы. (21.02.2013)

Профессиональных пожарных в Германии мало, но недостатка кадров не ощущается. При этом большинство немецких пожарных - добровольцы. Они тушат огонь, хотя не получают за это зарплату. (20.04.2019)

Разгул стихии привел к массовой эвакуации. Только в округе Сонома на севере штата около 185 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Пламенем охвачены более 25 тысяч гектаров. В борьбе с огнем участвуют свыше 4 тысяч человек.

Между тем лесные пожары подбираются к Лос-Анджелесу - крупнейшему городу штата по численности населения. Эвакуированы несколько тысяч человек. В их числе - известный актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Он поблагодарил "лучших пожарных в мире" и призвал находящихся в зоне эвакуации "не валять дурака" и уезжать.

Чрезвычайное положение на всей территории штата

На всей территории Калифорнии 27 октября было объявлено чрезвычайное положение. Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) одобрило запрос властей штата на оказание федеральной помощи.

Погибшие при пожарах в Мексике

Разгул стихии в мексиканском штате Нижняя Калифорния, граничащем с Калифорнией в США, привел к человеческим жертвам. По данным властей региона, 25 октября три человека погибли, еще четверо пострадали в результате лесных пожаров. Сгорели не менее 150 домов.

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    Автор: Даниэль Хайнрих


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