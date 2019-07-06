 В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.07.2019

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Мир

В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение

Ущерб от землетрясения мощностью 7,1 балла, произошедшего на юге Калифорнии вечером 5 июля, оценивается в один миллиард долларов.

Трещина в дрожном полотне, возникшая в результате землетрясения в районе города Риджкреста в Калифорнии 4 июля 2019 года

Трещина в дрожном полотне, возникшая в результате землетрясения в районе города Риджкреста в Калифорнии 4 июля 2019 года

Землетрясение силой в 7,1 балла произошло в пятницу, 5 июля, в Калифорнии. Оно последовало спустя всего 34 часа после первого, более слабого толчка. Как сообщает газета The Los Angeles Times, это землетрясение стало самым сильным в регионе за последние 20 лет.

По оценкам Геологической службы США USGS, экономические потери от землетрясения составили как минимум один миллиард долларов. 

Отключение электричества в Лос-Анджелесе

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На земельных выборах в Баварии Христианско-социальный союз (ХСС) - партнер канцлера Меркель по коалиции - потерпел историческое поражение. Это не останется без последствий, считает Розалия Романец. (15.10.2018)

7 декабря исполнилось 25 лет со дня разрушительного землетрясения на севере Армении. Часть страны до сих пор остается зоной бедствия, пострадавшие вынуждены жить в вагончиках. (07.12.2013)

Далее отмечается, что толчки от землетрясения почувствовали миллионы людей по всему региону, включая области вокруг Лос-Анджелеса и Лас-Вегаса. По информации агентства AFP, в Лос-Анджелесе катаклизм привел к частичному отключению электроэнергии, однако более крупного ущерба причинено не было.

На сайте микроблогов Twitter под хэштегом #earthquake очевидцы опубликовали фотографии покосившихся домов и видео, на которых видно, как в результате подземных толчков выплескивается вода из бассейна или раскачиваются подвешенные к потолку рекламные щиты магазинов.

Сила землетрясения с эпицентром в районе небольшого города Риджкреста, произошедшего днем ранее, оценивается в 6,4 балла.

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    Автор: Андрей Гурков


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Ссылки в интернете

Данные Геологической службы США о землетрясении 5 июля 2019 года

Данные Геологической службы США о землетрясении 5 июля 2019 года

Статья газеты The Los Angeles Times о землетрясении 5 июля

Статья газеты The Los Angeles Times о землетрясении 5 июля

Аудио- и видеофайлы по теме

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