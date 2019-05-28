В каких финансовых скандалах замешаны правые популисты в Европе

"Случай Австрии (так называемый скандал на Ибице. - Ред.) может быть примером для других популистских партий", - считает Маркус Бенсманн (Markus Bensmann) из центра журналистских расследований Correctiv, который называет себя "первым некоммерческим исследовательским центром в немецкоговорящей среде". Модель финансирования партий предполагает наличие общественной организации, "выполняющей общественно полезные задачи, которой дают пожертвования состоятельные граждане в обмен на определенные обещания", поясняет Бенсманн.

Скандал на Ибице

Примерно такой же сценарий имел место в 2017 году, когда теперь уже бывший вице-канцлер Австрии и глава правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе (Heinz-Christian Strache) встречался на Ибице с якобы богатой россиянкой, предлагая ей экономически выгодные проекты в обмен на политическую помощь. Но Штрахе не знал, что эту встречу тайно записывали на видео. Для австрийского политика эта история закончилась отставкой.

Маркус Бенсманн, касаясь темы финансирования правопопулистских партий, знает, о чем говорит. Его журналистское расследование способствовало тому, что в апреле 2019 года немецкая правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) получила от администрации бундестага штраф в размере 402 900 евро. Причиной штрафа послужили незаконные пожертвования из Швейцарии кандидату в депутаты Европарламента от АдГ Гидо Райлю (Guido Reil) и сопредседателю партии Йоргу Мойтену (Jörg Meuten).

Список претензий к правым популистам

"Модель финансирования, при которой деньги получает не сама партия, а группы, делающие ей рекламу, была распространена на президентских выборах в США", - указывает Маркус Бенсманн. На фоне скандального видео с участием Штрахе возникает обоснованный вопрос, насколько далеко могут пойти популисты из АдГ, пытаясь продать свою страну, как это делал австрийский политик, говорит Бенсманн.

Виктор Орбан и Ханс-Кристиан Штрахе

Впрочем, немецкие и австрийские популисты в этом не одиноки и находятся в подходящей компании. Партии Найджела Фаража, Марин Лен Пен, Маттео Сальвини, Ярослава Качинського и Виктора Орбана попадают в заголовки газет по таким же поводам. Во многих странах ЕС правые популисты вынуждены давать объяснения в связи с финансовыми скандалами, в которых они замешаны.

Список претензий к ним довольно длинный. В частности, одна из парламентских комиссий в Европарламенте в настоящий момент проверяет законность пожертвований, поступивших британцу Найджелу Фаражу, партия которого на выборах в Европарламент показала лучший результат в стране. После референдума по "Брекзиту" в 2016 году Фараж, тогдашний глава партии UKIP - противницы Евросоюза, якобы незаконно получил полмиллиона долларов от бизнесмена Аррона Бэнкса.

Тайная помощь популистам в предвыборной борьбе

В Германии в мае 2019 года организация Lobby Control обратила внимание на то, что политики АдГ Йорг Мойтен и Гидо Райль, вероятно, могли получать тайную помощь на проведение избирательной кампании. Мойтен был ведущим кандидатом от АдГ на выборах в Европарламент. Райль был вторым в списке кандидатов от этой партии.

Маттео Сальвини

В Италии в ноябре 2018 года основатель партии "Лига" Умберто Босси был приговорен к одному году и десяти месяцам лишения свободы за растрату партийных денег. Входящая в правительство правопопулистская "Лига", которую сейчас возглавляет министр внутренних дел Маттео Сальвини, должна выплатить государству 49 млн евро .

Скандал с недвижимостью в Польше

В Польше либеральная газета Wyborcza в начале года сообщила о тайных операциях с недвижимостью, которые глава партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньски проводил в пользу своей национально-консервативной партии. В результате чего плата за аренду помещений в Kaczynsky Tower в центре Варшавы должна была поступать напрямую в партийную кассу через Фонд Леха Качиньского.

Ярослав Качиньски

Согласно публикации издания, Ярослав Качиньски планировал построить в центре Варшавы небоскреб, стоимостью 350 млн евро. Строительство должна была осуществить компания Srebna, которая намеревалась получить кредит на это в одном из госбанков.

Компания принадлежит Фонду Леха Качиньского, но все сделки должны были провести через другие компании, чтобы Srebna официально не имела никакого отношения к строительству. Фонд Леха Качиньского мог бы иметь до 30 процентов годовых от аренды зданий.

Ле Пен и растрата денег ЕС

Марин Ле Пен, лидер партии "Национальное объединение" (ранее "Национальный фронт". - Ред.), тоже оказалась вовлечена в финансовый скандал. Она отказалась возмещать 340 тысяч евро Европарламенту, которые, как считают в Страсбурге, она потратила на зарплату двум фиктивным сотрудникам. Они были оформлены как ее помощники, хотя таковыми якобы не являлись. Европейский суд вынес решение, согласно которому Ле Пен должна выплатить Европарламенту 300 000 евро.

Марин Ле Пен

В сентябре 2018 года кассационный суд в Париже сообщил о том, что у партии "Национальное объединение" будет удержан 1 миллион бюджетных дотаций в качестве штрафной меры. Кроме того, французская пресса приводит еще один пример сомнительного финансирования партийной деятельности правых популистов.

Согласно данным французских СМИ, "Национальный фронт" в 2014 году получил 9 млн евро на предвыборную борьбу от "Первого чешско-российского банка". Ле Пен, как писали, в ответ на это должна была способствовать тому, чтобы Брюссель снял санкции в отношении РФ.

Финансирование партий в Венгрии, в том числе и партии Виктора Орбана ФИДЕС, невозможно проконтролировать. "Хотя партии и должны ежегодно составлять финансовый отчет, чиновники не относятся к его проверке всерьез, говорит Булчу Хуньяди, политический аналитик из венгерского аналитического центра Political Capital.

По его словам, "никого не удивляет, что правые популисты цинично ставят на один уровень национальные интересы и свои собственные". Наряду с государственным финансированием партий существует много возможностей скрытого финансирования, например, пожертвования для спортивных организаций.

Пробелы в законах о финансировании партий

Эксперт Маркус Бенсманн считает причиной возникновения нелегальных моделей финансирования партийной деятельности пробелы в национальных законах, например, в Германии. "Многие партии в бундестаге заинтересованы в том, чтобы оставить закон о партиях в том виде, в каком он есть, потому что им это выгодно. Но изменения в этот закон необходимо срочно внести", - убежден Бенсманн.

Так, сейчас организации и юридические лица, которые делают пожертвования или рекламу партиям, только тогда должны декларировать эти средства, когда партии о них знают и между партиями и теми, кто жертвует им деньги, есть связь.

В Италии временный отказ от государственного партийного финансирования в декабре 2013 года должен был способствовать тому, чтобы активизировать новых доноров за рубежом. Их пожертвования, в отличие от тех, что сделаны внутри страны, не подчинены строгим правилам.

Но не только пример Италии показывает, что националисты ищут деньги за пределами собственных стран. "Видео со Штрахе показывает, что классическое правопопулистское движение, если выражаться патриотически, не боится предать отечество, - отмечает Маркус Бенсманн. - Это касается основной сути правого движения".

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