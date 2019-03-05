В каких случаях можно утратить гражданство Германии?

Немецкое правительство решило в определенных случаях лишать гражданства Германии немцев, воюющих на стороне террористической группировки "Исламское государство". Такая мера предусмотрена в отношении тех джихадистов из числа граждан ФРГ, которые, во-первых, достигли совершеннолетия, а, во-вторых, имеют еще одно гражданство. Кроме того, принятое решение не имеет обратной силы, то есть, не распространяется на немецких боевиков, ранее воевавших на стороне ИГ, уже попавших в плен или отбывающих наказание.

В Конституции ФРГ, правда, однозначно записано, что "никого нельзя лишать германского гражданства" против его воли. Однако утрата гражданства на основании действующего закона в некоторых случаях конституцией все-таки допускается, если в результате человек "не становится лицом без гражданства". Что это за случаи?

Может ли немец служить в иностранной армии?

Самая распространенная причина автоматической утраты гражданства Германии - это приобретение по собственной инициативе гражданства другого государства. Исключение составляют с 2007 года немцы, принимающие гражданство одной из стран Евросоюза или Швейцарии. Решивший же стать гражданином, например, США или Аргентины может заранее написать специальное заявление с просьбой сохранить немецкий паспорт и - в случае удовлетворения его просьбы - остаться гражданином Германии.

Во французской армии немцы могут служить, не рискуя утратить гражданство Германии

Еще одной причиной утраты гражданства Германии становится добровольная запись в армию страны, чье гражданство также имеет немец, если на прохождение такой службы он заранее не получил согласия министерства обороны ФРГ. Но и в таких случаях делаются исключения, если речь идет о службе в вооруженных силах одной из стран ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли, НАТО и некоторых других государств, в частности, Австралии, Израиля, Японии, Новой Зеландии.

От немецкого гражданства можно и просто отказаться, но только в том случае, если немец принимает гражданство другой страны и на определенных условиях. Так, хотя всеобщая воинская повинность в Германии приостановлена (но не отменена), не служившим в бундесвере или в армии страны своего второго гражданства надо получать разрешение министерства обороны, чтобы отказаться от немецкого паспорта. Представителям некоторых профессий, в частности, государственным чиновникам и судьям позволяют выход из гражданства ФРГ только в том случае, если они уже более 10 лет живут за границей.

Немецкое гражданство может быть аннулировано

Немецкого паспорта могут быть также лишены лица, приобретшие его обманным путем и тайно сохранившие паспорт другого государства. Это касается иммигрантов из третьих стран, в частности, республик бывшего СССР, переезжающих в Германию на постоянное место жительство и по истечении нескольких лет получающих право претендовать на ее гражданство.

Свидетельство о предоставлении гражданства Германии

Условием его получения, однако, служит выход из гражданства страны исхода. Исключение делается для российских немцев-переселенцев, априори считающихся гражданами ФРГ.

На протяжении некоторого времени не требовали справок о выходе из гражданства от евреев из бывшего СССР - так называемых "контингентных беженцев", переезжавших в Германию по специальной программе, действующий с начала 1990-х годов. Считалось, что от них нельзя требовать обращения в консульство страны, из которой они были вынуждены бежать.

Но сохранить прежний паспорт теми или иными не совсем законными способами смогли и некоторые иммигранты, не относящиеся ни к той, ни к другой категории. Это позволяет им ездить на бывшую родину без визы и пользоваться теми льготами, которые она предоставляет своим гражданам. Если же обман вскроется, то предоставленное такому иммигранту немецкое гражданство может быть аннулировано.

Немецкий паспорт и сепаратисты Донбасса

Решение, только что принятое правительством Германии в отношении немцев с двойным гражданством, планирующих повоевать на стороне ИГ, касается только их. Участие же в боевых действиях, например, в Донбассе в рядах вооруженных формирований самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" пока не служит основанием для лишения немецкого гражданства лица, имеющего второе гражданство.

Дело в том, что, в отличие от ИГ, военизированные отряды восточноукраинских сепаратистов не признаны в Германии террористическими группировками, а потому и один только факт участия в них не является по немецким законам составом преступления. Судить гражданина Германии, выезжавшего в Донбасс с тем, чтобы поучаствовать в боевых действиях на стороне сепаратистов, можно только в том случае, если удастся доказать, что он лично стрелял в украинских солдат.

Вместе с тем официальный представитель МВД Германии Зёрен Шмидт (Sören Schmidt), отвечая во вторник, 5 марта, на вопрос корреспондента DW, заявил, что немецких боевиков группировки ИГ будут лишать гражданства ФРГ потому, что они "отвернулись от Германии и ее основополагающей системы ценностей". Это, по его словам, сигнал немецким салафитам: за участие в джихаде вам грозит не только суд, но и утрата гражданства. При этом Шмидт добавил, что такой инструмент правительство намерено в будущем применять "в похожих сценариях и в отношении других группировок". Сепаратистов Донбасса он прямо не назвал, но явно имел в виду.

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