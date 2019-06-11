В каких нарушениях морского права Украина обвиняет Россию в Гааге

Как и на других крупных международных процессах с участием Украины и России, на предварительных слушаниях в Постоянной палате Международного третейского суда в Гааге делегацию Киева возглавляет замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль. Во вторник, 11 июня, она воспользовалась возможностью огласить в своем выступлении аргументы Украины, свидетельствующие о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву.

Нарушение морского права: список претензий Киева к Москве

Зеркаль перечислила самые значительные, по мнению Киева, нарушения конвенции Россией в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. По выражению Зеркаль, в нарушение статей 2-й, 56-й и 77-й конвенции РФ "расхищает украинские ресурсы в Черном море и не дает Киеву доступ к залежам нефти и газа на украинском же шельфе".

Начиная с весны 2014 года "Россия похитила уже более 9 миллиардов кубометров природного газа", заявила Зеркаль. По ее словам, это наносит удар по энергетической автономии Украины, так как она могла бы самостоятельно обеспечить себя природным газом: "Необходимый объем, а это 5-6 миллиардов кубометров в год, можно было бы покрыть за счет наших залежей в Черном море".

На предварительных слушаниях

Глава украинской делегации также сообщила суду, что Россия разрушает традиционный жизненный уклад украинских рыбаков: "Их просто вытесняют из тех мест, в которых они рыбачили испокон веков. В результате существенно сократился украинский ежегодный вылов (рыбы. - Ред.)".

Зеркаль отметила, что с нарушением многочисленных положений конвенции и без каких-либо юридических на то оснований Россия противоправно построила мост через международный пролив, мешает судам всех стран, направляющихся в украинские порты, и разворовывает энергоресурсы, что в совокупности является нарушением международного морского права.

Позиции России и Украины защищают юристы с мировым именем

В общей сложности выступление главы делегации Украины длилось около 30 минут. После этого слово для аргументации получили так называемые советники с украинской стороны, чтобы постатейно рассказать, как именно Россия нарушает Конвенцию ООН по морскому праву, принятую в 1982 году.

Киев привлек авторитетных международных юристов, которые должны обосновать необходимость рассмотрения иска Украины в Международном третейском суде. Среди них, в частности, американский профессор Гарольд Коу, в прошлом главный юрист Госдепартамента США во время президентства Барака Обамы.

Киев настаивает, что Россия построила мост через Керченский пролив, нарушив международное право

14 июня станет последним днем слушаний, после чего суд возьмет перерыв для взвешивания аргументов сторон и вынесения решения по возможности рассмотрения им этого дела. А 10 июня в рамках начавшихся предварительных слушаний свою позицию изложила российская сторона. Ее аргументация сводилась к тому, что процесс не может состояться по формальному признаку.

По мнению представителей РФ, юрисдикция Международного третейского суда в данном случае не действует, поскольку иск Украины касается не только Конвенции ООН по морскому праву, но и принадлежности Крыма. Следует отметить, что и команда российских советников включают очень авторитетных юристов с мировым именем.

Дебаты в закрытом режиме

Дальнейшие дебаты, включая выступления советников, проходят в закрытом режиме. На этом, как сообщили DW представители суда, настояла российская сторона. Кроме того, до сих пор запрещено обнародовать меморандум с перечислением нарушений России, который Украина передала суду еще в феврале 2018 года. Лишь после того, как суд подтвердит свою юрисдикцию в этом деле и начнется его рассмотрение по существу, общественность сможет ознакомиться с меморандумом.

Чем вызвана такая секретности, выяснить у российской стороны не удалось, ее представители - в отличие от членов делегации Украины - отказались дать комментарии журналистам в кулуарах. При этом предварительные слушания не вызвали большого интереса у российских СМИ. Лишь изредка журналисты информагентств РФ появлялись в пресс-центре арбитражного суда.

Напомним, что Международный третейский суд в Гааге в конце февраля 2019 года принял решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по его иску к Москве, постановив, что РФ, согласно двухстороннему соглашению о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией, несет ответственность за незаконный захват активов "Нафтогаза" в Крыму. Сейчас суд занимается подсчетами убытков, нанесенных в результате экспроприации этих активов.

По мнению экспертов, наблюдающих за нынешними предварительными слушаниями, суд, скорее всего, подтвердит свою юрисдикцию и будет рассматривать по существу это дело. Так поступил и Международный морской трибунал в Гамбурге, который в конце мая подтвердил свою юрисдикцию по делу о задержании Россией в районе Керченского пролива трех украинских кораблей и аресте их моряков. В том процессе участвуют трое судей, которые заняты и в предварительных слушаниях в Гааге, включая председательствующего на обоих процессах корейского судью Пак Чжин Хуна.

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