В каких нарушениях морского права Украина обвиняет Россию в Гааге

В Международном арбитраже в Гааге на слушаниях дела о нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву 11 июня стал украинским днем. Представители Киев озвучили претензии к Москве.
Как и на других крупных международных процессах с участием Украины и России, на предварительных слушаниях в Постоянной палате Международного третейского суда в Гааге делегацию Киева возглавляет замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль. Во вторник, 11 июня, она воспользовалась возможностью огласить в своем выступлении аргументы Украины, свидетельствующие о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву.
Нарушение морского права: список претензий Киева к Москве
Зеркаль перечислила самые значительные, по мнению Киева, нарушения конвенции Россией в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. По выражению Зеркаль, в нарушение статей 2-й, 56-й и 77-й конвенции РФ "расхищает украинские ресурсы в Черном море и не дает Киеву доступ к залежам нефти и газа на украинском же шельфе".
Начиная с весны 2014 года "Россия похитила уже более 9 миллиардов кубометров природного газа", заявила Зеркаль. По ее словам, это наносит удар по энергетической автономии Украины, так как она могла бы самостоятельно обеспечить себя природным газом: "Необходимый объем, а это 5-6 миллиардов кубометров в год, можно было бы покрыть за счет наших залежей в Черном море".
Глава украинской делегации также сообщила суду, что Россия разрушает традиционный жизненный уклад украинских рыбаков: "Их просто вытесняют из тех мест, в которых они рыбачили испокон веков. В результате существенно сократился украинский ежегодный вылов (рыбы. - Ред.)".
Зеркаль отметила, что с нарушением многочисленных положений конвенции и без каких-либо юридических на то оснований Россия противоправно построила мост через международный пролив, мешает судам всех стран, направляющихся в украинские порты, и разворовывает энергоресурсы, что в совокупности является нарушением международного морского права.
Позиции России и Украины защищают юристы с мировым именем
В общей сложности выступление главы делегации Украины длилось около 30 минут. После этого слово для аргументации получили так называемые советники с украинской стороны, чтобы постатейно рассказать, как именно Россия нарушает Конвенцию ООН по морскому праву, принятую в 1982 году.
Киев привлек авторитетных международных юристов, которые должны обосновать необходимость рассмотрения иска Украины в Международном третейском суде. Среди них, в частности, американский профессор Гарольд Коу, в прошлом главный юрист Госдепартамента США во время президентства Барака Обамы.
14 июня станет последним днем слушаний, после чего суд возьмет перерыв для взвешивания аргументов сторон и вынесения решения по возможности рассмотрения им этого дела. А 10 июня в рамках начавшихся предварительных слушаний свою позицию изложила российская сторона. Ее аргументация сводилась к тому, что процесс не может состояться по формальному признаку.
По мнению представителей РФ, юрисдикция Международного третейского суда в данном случае не действует, поскольку иск Украины касается не только Конвенции ООН по морскому праву, но и принадлежности Крыма. Следует отметить, что и команда российских советников включают очень авторитетных юристов с мировым именем.
Дебаты в закрытом режиме
Дальнейшие дебаты, включая выступления советников, проходят в закрытом режиме. На этом, как сообщили DW представители суда, настояла российская сторона. Кроме того, до сих пор запрещено обнародовать меморандум с перечислением нарушений России, который Украина передала суду еще в феврале 2018 года. Лишь после того, как суд подтвердит свою юрисдикцию в этом деле и начнется его рассмотрение по существу, общественность сможет ознакомиться с меморандумом.
Чем вызвана такая секретности, выяснить у российской стороны не удалось, ее представители - в отличие от членов делегации Украины - отказались дать комментарии журналистам в кулуарах. При этом предварительные слушания не вызвали большого интереса у российских СМИ. Лишь изредка журналисты информагентств РФ появлялись в пресс-центре арбитражного суда.
Напомним, что Международный третейский суд в Гааге в конце февраля 2019 года принял решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по его иску к Москве, постановив, что РФ, согласно двухстороннему соглашению о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией, несет ответственность за незаконный захват активов "Нафтогаза" в Крыму. Сейчас суд занимается подсчетами убытков, нанесенных в результате экспроприации этих активов.
По мнению экспертов, наблюдающих за нынешними предварительными слушаниями, суд, скорее всего, подтвердит свою юрисдикцию и будет рассматривать по существу это дело. Так поступил и Международный морской трибунал в Гамбурге, который в конце мая подтвердил свою юрисдикцию по делу о задержании Россией в районе Керченского пролива трех украинских кораблей и аресте их моряков. В том процессе участвуют трое судей, которые заняты и в предварительных слушаниях в Гааге, включая председательствующего на обоих процессах корейского судью Пак Чжин Хуна.
_______________
Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram| WhatsApp
Смотрите также: