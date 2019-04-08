В каких мировых конфликтах ФРГ играла роль посредника

Берлинская конференция по Ливии стала успехом немецкой дипломатии. При этом обычно Германия старается не афишировать свои действия и, играя роль посредника, оставаться в тени.
Германия уже неоднократно играла роль посредника в международных конфликтах - только в отличие от состоявшейся 19 января в Берлине мирной конференции по Ливии немецкие дипломаты неохотно это афишировали. Причина - в самой природе такого посредничества, считает эксперт Боннского международного центра конверсии (BICC) Конрад Шеттер (Conrad Schetter). Берлин уже неоднократно являлся местом для конфиденциальных переговоров. "И целью было создать для участников конфликта возможность встретиться, а не продемонстрировать всему миру эффективную внешнюю политику", - указывает эксперт.
В целом "роль посредника для немецкой дипломатии все еще довольно нова", что Шеттер объясняет долгой неготовностью Германии проводить активную внешнюю политику и посредничать в международных конфликтах, ощущая при этом свою историческую вину за обе мировые войны 20 столетия. "Но время идет, и Германия все чаще чувствует спрос на свое более активное участие в разрешении международных конфликтов", - говорит эксперт.
Афганистан как поворотный момент для немецкой дипломатии
Два примера активной посреднической роли ФРГ - кризисы в Афганистане и Украине. В обоих случаях Берлин открыто играет роль посредника между конфликтующими сторонами, проводит с их участием международные встречи на своей территории - а в случае Афганистана также отправил военнослужащих в зону конфликта.
При этом в своей дипломатической активности ФРГ придерживается нескольких базовых принципов. Один из них - никаких несогласованных действий. Все основные шаги немцы стремятся заранее обсудить со своими международными партнерами и с ООН.
Так, первая международная конференция по Афганистану хотя и состоялась в Германии, но прошла под эгидой ООН. Что совсем не помешало Берлину позже взять на себя функции, далеко выходящие за рамки просто страны-учредителя международного форума, включая финансовую и военную помощь. В 2005 году эксперты Немецкого общества внешней политики (DGAP) расценили эти усилия как доказательство того, что Германия готова "брать на себя ответственность на международной арене".
Роль ФРГ как посредника в украинском конфликте
Это, впрочем, не означает, что в Берлине считают афганский конфликт близким к завершению. Посреднические усилия требуются по сей день: так, в июле 2019 года Германия и Катар провели очередную афганскую конференцию, где участники конфликта обязались предотвращать акты насилия над гражданскими лицами и не прерывать диалог друг с другом.
Диалог - это другой базовый принцип немецкой дипломатии, отмечает эксперт BICC Шеттер: "Берлин старается усадить за стол переговоров все конфликтующие стороны и не дать оборваться контактам между ними".
Этого принципа придерживалась федеральный канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) и в своих посреднических усилиях в конфликте в Украине. Как выразился как-то комментатор немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, хороший контакт с Москвой позволил Меркель вести с президентом РФ Владимиром Путиным "непрекращающуюся телефонную дипломатию". Соблюдает ФРГ в этом конфликте и принцип координации действий с партнерами: так, украинский кризис Берлин старается разрешить при поддержке Парижа, и встречи в так называемом "нормандском формате" проходят с участием Украины, России, Германии и Франции.
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