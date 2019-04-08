В каких мировых конфликтах ФРГ играла роль посредника

Германия уже неоднократно играла роль посредника в международных конфликтах - только в отличие от состоявшейся 19 января в Берлине мирной конференции по Ливии немецкие дипломаты неохотно это афишировали. Причина - в самой природе такого посредничества, считает эксперт Боннского международного центра конверсии (BICC) Конрад Шеттер (Conrad Schetter). Берлин уже неоднократно являлся местом для конфиденциальных переговоров. "И целью было создать для участников конфликта возможность встретиться, а не продемонстрировать всему миру эффективную внешнюю политику", - указывает эксперт.

В целом "роль посредника для немецкой дипломатии все еще довольно нова", что Шеттер объясняет долгой неготовностью Германии проводить активную внешнюю политику и посредничать в международных конфликтах, ощущая при этом свою историческую вину за обе мировые войны 20 столетия. "Но время идет, и Германия все чаще чувствует спрос на свое более активное участие в разрешении международных конфликтов", - говорит эксперт.

Афганистан как поворотный момент для немецкой дипломатии

Два примера активной посреднической роли ФРГ - кризисы в Афганистане и Украине. В обоих случаях Берлин открыто играет роль посредника между конфликтующими сторонами, проводит с их участием международные встречи на своей территории - а в случае Афганистана также отправил военнослужащих в зону конфликта.

Первая международная конференция по Афганистану в Петерсберге под Бонном, 2001 год

При этом в своей дипломатической активности ФРГ придерживается нескольких базовых принципов. Один из них - никаких несогласованных действий. Все основные шаги немцы стремятся заранее обсудить со своими международными партнерами и с ООН.

Так, первая международная конференция по Афганистану хотя и состоялась в Германии, но прошла под эгидой ООН. Что совсем не помешало Берлину позже взять на себя функции, далеко выходящие за рамки просто страны-учредителя международного форума, включая финансовую и военную помощь. В 2005 году эксперты Немецкого общества внешней политики (DGAP) расценили эти усилия как доказательство того, что Германия готова "брать на себя ответственность на международной арене".

Роль ФРГ как посредника в украинском конфликте

Это, впрочем, не означает, что в Берлине считают афганский конфликт близким к завершению. Посреднические усилия требуются по сей день: так, в июле 2019 года Германия и Катар провели очередную афганскую конференцию, где участники конфликта обязались предотвращать акты насилия над гражданскими лицами и не прерывать диалог друг с другом.

Диалог - это другой базовый принцип немецкой дипломатии, отмечает эксперт BICC Шеттер: "Берлин старается усадить за стол переговоров все конфликтующие стороны и не дать оборваться контактам между ними".

Этого принципа придерживалась федеральный канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) и в своих посреднических усилиях в конфликте в Украине. Как выразился как-то комментатор немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, хороший контакт с Москвой позволил Меркель вести с президентом РФ Владимиром Путиным "непрекращающуюся телефонную дипломатию". Соблюдает ФРГ в этом конфликте и принцип координации действий с партнерами: так, украинский кризис Берлин старается разрешить при поддержке Парижа, и встречи в так называемом "нормандском формате" проходят с участием Украины, России, Германии и Франции.

Смотрите также:

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море "Вопиющий случай" Средиземное море. На воде, среди обломков надувной спасательной лодки, - трупы женщины и ребенка. Они - беженцы из Африки, пытавшиеся добраться до берегов Европы, но нашедшие смерть в море по вине ливийской береговой охраны. "Вопиющим случаем" назвал случившееся пресс-секретарь Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На волосок от смерти Этой женщине повезло. Спасатели испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в буквальном смысле слова выловили ее в открытом море. Судя по всему, ее оставили умирать солдаты ливийской береговой охраны - после того, как она отказалась возвращаться с ними в Ливию.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Как работают спасатели-добровольцы Капитан Марк Рейг Креус и руководитель спасательной миссии Анабель Монтес пытаются определить местонахождение надувной лодки. У активистов неправительственной организации Proactiva Open Arms есть подозрения, что речь может идти о судне с беженцами на борту.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Взгляд в даль и терпеливое ожидание Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Оставленные умирать Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На пути в Испанию Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно. Автор: Нермин Исмаил

